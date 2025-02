Giuseppe De Biasi (Lega) alla riunione del Consiglio Nazionale ANCI: di cosa si è parlato

StrettoWeb

“È con grande emozione che ho partecipato ieri alla riunione del Consiglio Nazionale ANCI, tenutasi presso il Campidoglio. Con puntualità e fermezza il Presidente Manfredi ha sottolineato l’importanza della coesione sociale come base per la crescita economica e la sicurezza nazionale. Le città metropolitane, le città medie ed i piccoli comuni, con le loro peculiarità ed unicità, sono i protagonisti da valorizzare in un’ottica di riequilibrio territoriale e di sviluppo inclusivo del paese”. Così in una nota Giuseppe De Biasi, capogruppo della Lega al Comune di Reggio Calabria e Delegato Nazionale ANCI, si dice soddisfatto per la partecipazione al Consiglio Nazionale ANCI.

“L’Anci, di cui mi onoro di far parte, nel corso degli anni, si è fatta promotrice di numerose iniziative di housing sociale, ribadendo la necessità di rafforzare il sistema socio-sanitario su base locale, di prevedere azioni strategiche volte a gestire l’edilizia pubblica popolare e a potenziare il welfare abitativo, contrastando ad esempio il fenomeno degli affitti turistici nelle città e la cosiddetta morosità incolpevole. Al contempo urge una riforma del Tuel ed una valorizzazione del personale pubblico locale, le cui condizioni economiche appaiono ingiustificatamente distanti da quelle dei dipendenti della PA”.

“Di assoluta urgenza appare anche la riforma della riscossione locale tesa a garantire una nuova governance che aiuti i comuni più fragili in termini di strutture, risorse e dati e volta anche a frenare ogni forma di fiscalizzazione che tenda a depotenziare le funzioni fondamentali dei comuni. Rincuorano però i risultati ottenuti secondo i dati forniti dal Pnrr, con ben l’85% degli interventi dei comuni già in fase di avviamento o conclusione ed una puntuale calendarizzazione degli obiettivi e delle scadenze. I Comuni, che sono poi i veri fautori del cambiamento ed i pilastri della partecipazione democratica, continuano a dimostrare una ottima capacità di resilienza e solo maggiori risorse, maggiori cure ed una puntuale rappresentanza territoriale possono garantire un Paese più equo e più forte, anche nel panorama internazionale”, si chiude la nota.

