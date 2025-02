Convegno ANACI “Messina-L’Aquila: 100 Anni di Storia Italiana” | INFO

StrettoWeb

ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, da trent’anni punto di riferimento per la gestione immobiliare e la formazione professionale del settore, organizza il convegno dal titolo “Messina – L’Aquila: 100 Anni di Storia Italiana”, in programma sabato 22 febbraio alle 09.00 al Palacultura “Antonello da Messina“. Questi gli obiettivi dell’appuntamento in programma nella Città dello Stretto: approfondire l’evoluzione della prevenzione sismica nel nostro Paese; analizzare le principali lezioni apprese dai tragici eventi che hanno colpito Messina nel 1908 e L’Aquila nel 2009; promuovere una maggiore consapevolezza riguardo al rischio sismico e discutere le possibili strategie per migliorare la sicurezza urbana.

Il terremoto di Messina del 1908, che rase al suolo gran parte della città, provocando decine di migliaia di vittime, rimane tra i più devastanti disastri naturali della storia italiana. A un secolo di distanza, il sisma dell’Aquila del 2009 ha colpito duramente la città e il tessuto sociale dei suoi abitanti. Partendo da questi due episodi drammatici, il convegno si propone di evidenziare come lo studio del passato possa aiutare a evitare di ripetere gli stessi errori e a costruire un futuro più sicuro.

Nel corso dell’evento, esperti di ingegneria sismica, urbanistica, protezione civile e testimonianze dirette affronteranno i seguenti interrogativi:

Come utilizzare le esperienze passate per prevenire futuri disastri? In che modo le nuove tecnologie e l’urbanistica moderna possono contribuire a una maggiore sicurezza delle nostre città? Quali strategie adottare affinché le lezioni del passato non vengano dimenticate? Oltre all’aspetto tecnico e storico, sarà dato ampio spazio alla dimensione umana delle ricostruzioni, perché dietro ogni numero o progetto ci sono vite e comunità da ricostruire.

Ospiti e Relatori

Giovanni Falsone – Professore di Ingegneria Strutturale, Università di Messina

Giuseppe Ricciardi – Professore di Ingegneria Sismica, CERISI – Università di Messina

Maurizio Grassi – Coordinatore Commissione Strutturale Ordine degli Ingegneri di Torino

Nicola Impollonia – Professore Ordinario di Scienze delle Costruzioni, Università di Catania

Antonio Rizzo – Esperto in Protezione Civile, Consulente del Sindaco

Francesco Burrelli – Presidente Nazionale ANACI

Anna Ruggeri – Presidente ANACI Messina

Tiziana Alfonsi – Presidente ANACI L’Aquila

Maurizio Vento – Presidente ANACI Sicilia

Mauro Basile – Presidente ANACI Abruzzo

Santi Trovato – Presidente Ordine degli Ingegneri di Messina

Saluti istituzionali – Dott. Federico Basile – Sindaco di Messina

Questo appuntamento offrirà un’occasione unica di confronto e riflessione su come tutelare al meglio i cittadini e il patrimonio edilizio nazionale, facendo tesoro del passato per un futuro più sicuro e sostenibile.

