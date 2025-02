A Messina il congresso provinciale di Azione, eletti i nuovi organismi dirigenti | NOMI

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina il Congresso Provinciale di Azione, che ha visto la partecipazione attiva di militanti, simpatizzanti e rappresentanti del territorio. L’evento ha segnato un momento di rinnovamento e consolidamento per il partito, con l’elezione delle nuove cariche e la definizione delle linee guida per i prossimi anni. Andrea Ferrara è stato rieletto all’unanimità Segretario Provinciale di Messina, riconfermando la fiducia e il sostegno del partito verso il suo operato. Ferrara, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto per lo sviluppo del territorio e la necessità di un rilancio delle politiche locali in sintonia con i valori di Azione. Eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo provinciale composto da 24 membri.

Grasso presidente provinciale

Alla carica di Presidente Provinciale è stato eletto Letterio Grasso, figura di spicco del partito, che ha espresso la volontà di lavorare in sinergia con il Segretario, con il direttivo e gli attivisti per rafforzare la presenza di Azione nel territorio messinese. Grasso ha ribadito l’importanza di una politica vicina ai cittadini, basata su trasparenza e innovazione.

Eletti i due rappresentanti della provincia di Messina nell’Assemblea Nazionale del Partito

Durante il Congresso sono stati inoltre eletti i due rappresentanti della provincia di Messina nell’Assemblea Nazionale del Partito: Letizia Sacco e Massimiliano Miceli. Entrambi hanno espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico e si sono detti pronti a portare le istanze del territorio messinese a livello nazionale, contribuendo al dibattito politico con proposte concrete e visionarie. Il Congresso si è concluso con un clima di grande unità e determinazione, segnando l’inizio di una nuova fase per Azione nella provincia di Messina. L’obiettivo comune è quello di lavorare per una comunità più coesa, dinamica e proiettata verso il futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.