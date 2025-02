Co.Ro. Educational, il progetto si sposta alla secondaria di primo grado

StrettoWeb

Terminato nelle scuole primarie cittadine il progetto “Co.Ro Educational”, avviato lo scorso 13 gennaio grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano e l’azienda Ecoross e rivolto agli alunni delle classi quarte con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla gestione responsabile dei rifiuti e sull’importanza della tutela dell’ambiente. L’iniziativa si è rivelata efficace e coinvolgente, capace di trasmettere valori fondamentali legati alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio. Gli studenti hanno infatti approfondito tematiche cruciali quali la raccolta differenziata, la riduzione dell’impatto ambientale e il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le lezioni, tenute dalle informatrici ambientali di Ecoross Aldina Provenza e Mariarosaria Gallina, hanno fornito ai piccoli alunni strumenti concreti per comprendere il valore della corretta gestione dei rifiuti e l’importanza di un comportamento responsabile nella quotidianità.

Considerato che l’educazione ambientale rappresenta oggi una delle sfide più urgenti, l’Amministrazione Comunale e l’azienda Ecoross hanno inteso ampliare il progetto Co.Ro Educational coinvolgendo, a partire dal prossimo 6 marzo, gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Le attività previste per questa nuova fase mirano non solo a trasmettere informazioni teoriche, ma anche a stimolare nei ragazzi una riflessione critica sulle proprie scelte quotidiane, al fine di renderli partecipi del cambiamento con la consapevolezza che il futuro dell’ambiente dipende anche dalle loro azioni. Le lezioni tratteranno argomenti chiave quali: la gestione dei rifiuti, il sistema di raccolta differenziata, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e le sue conseguenze, centri di raccolta e impianti di trattamento finale.

Strategica l’età degli studenti coinvolti, che in questo periodo della crescita sviluppano un senso di responsabilità più definito e sono in grado di elaborare riflessioni più complesse sulle tematiche ambientali. Il progetto punta, inoltre, a trasformarli, negli anni successivi, in modelli di riferimento per i compagni più piccoli, contribuendo alla costruzione di una comunità scolastica più consapevole e attenta alla sostenibilità. Il primo appuntamento è per giovedì 6 marzo nel plesso “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto Comprensivo Rossano 1, per poi proseguire in tutte le scuole secondarie cittadine con lezioni che si protrarranno fino al 29 marzo.

