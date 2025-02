Cisl FP Reggio Calabria: il resoconto del 7° Congresso

StrettoWeb

Si è celebrato 12 febbraio u.s., presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria il 7° CONGRESSO della Cisl Funzione Pubblica di Reggio Calabria. Presenti i Segretari Regionali della Cisl FP Calabria, Giuseppe Chirumbolo e Giuseppe Spinelli, il Segretario confederale della UST CISL di Reggio Calabria, Giuseppe Rubino, i Segretari Generali Pierpaolo Lanciano e Antonio D’Aloi, della CISL Funzione Pubblica del Territorio di Cosenza e della Magna Grecia (Catanzaro -Crotone – Vibo Valentia), il Segretario Generale della CISL FNP Arcangelo Carbone.

Presenti i rappresentanti Istituzionali Carmelo Versace, Vice Sindaco alla Città Metropolitana, il Vice sindaco del comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Presidente della Camera di Commercio dott. Ninni Tramontana, il Segretario Generale dott. Natina Crea. Un corposo ordine del giorno, per i 73 delegati di tutta la Provincia della Città Metropolitana, dipendenti delle Funzioni Centrali delle Funzioni Locali della Sanità Pubblica e Privata del Terzo Settore.

Dopo i tantissimi attestati di merito e stima manifestati a Vincenzo Sera, il Consiglio Generale ha eletto Vincenzo Sera Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria. Ha eletto altresì i Segretari Provinciali Christian Larosa e Marina Panella.

Una riconferma per Vincenzo Sera, frutto di un impegno costante, cresciuto da giovane tra le file della CISL, un curriculum abbastanza nutrito da vero professionista sindacale, comprovato dall’ intenso lavoro, dalla serietà sul lavoro a difesa dei lavoratori.

Sera ha registrato, si può affermare, l’unanimità dei consensi da parte degli elettori, che gli hanno riconosciuto il lungo ed instancabile lavoro garantito alla CISL Funzione Pubblica reggina negli oltre trenta anni di attività sindacale, sempre pronto ad intervenire ed incidere in ogni fase ed aspetto della vita dell’Organizzazione Sindacale.

Dipendente dell’Avvocatura dello Stato presso la sede Distrettuale di Reggio Calabria, il neo eletto Segretario Generale Vincenzo Sera ha al suo attivo una lunga esperienza sindacale, assumendo diversi incarichi ai vari livelli dell’Organizzazione dal 1995 ad oggi.

Un congresso rinnovato nel rispetto dello Statuto e del Regolamento che ha registrato un nutrito numero di giovani dirigenti sindacali. Giovani dirigenti sindacali che è l’espressione della neo eletta segreteria provinciale,

Christian Larosa dipendente dell’Asp di Reggio Calabria è cresciuto in Cisl Funzione Pubblica con un’esperienza sindacale da componente del direttivo del comparto Sanità e da eletto RSU del 2021, già eletto segretario provinciale nel mese di dicembre 2024;

Marina Panella, ha al suo attivo una buona esperienza sindacale eletta Rsu, componente del Consiglio Generale della CISL FP di Reggio Calabria da diversi anni, coordinatrice del Coordinamento donne della Cisl FP, dipendente funzionario EQ del Comune di Reggio Calabria.

I lavori congressuali sono iniziati, con i saluti agli ospiti ed a tutti gli intervenuti, si è aperto il dibattito con la relazione del Segretario Generale Vincenzo Sera, in premessa comunica che mentre celebriamo il nostro VII Congresso Territoriale, oggi a Roma eleggeranno il nuovo Segretario Generale della CISL, un ringraziamento va al nostro Segretario Generale Luigi Sbarra, dimissionario per il raggiungimento del 65 anno di età.

A lui va tutto il nostro ringraziamento per l’attività posta in essere in questi anni passati assieme molto difficili. Ha difeso e rafforzato l’autonomia della nostra organizzazione, dando autorevolezza, deciso nelle posizioni, fermo ed equidistante da ogni schieramento.

Il Segretario Vincenzo Sera, continua dicendo che “oggi celebriamo il VII Congresso Territoriale della CISL FP di RC, che rappresenta un momento di sintesi, di verifica e di programmazione. Il Congresso rappresenta per l’organizzazione sindacale un momento di riflessione su quanto è stato fatto, ma soprattutto si è chiamati a riflettere sul presente per cercare di progettare il futuro, in un settore cruciale per il nostro Paese, quale, quello del pubblico impiego.

L’analisi del contesto in cui abbiamo operato ed interagito come sindacato in questi ultimi anni impone un riferimento al quadro politico ed economico europeo e nazionale, che vede oggi l’Italia alle prese con una crisi economica, sanitaria post pandemica, aggravata da un contesto attuale caratterizzato da conflitti di guerre persistenti e da una crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni internazionali.

Questo fenomeno non è solo un indicatore di disinteresse, ma riflette un profondo scetticismo riguardo alla capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini. Di fronte a queste sfide, diventa cruciale ripensare il nostro approccio alla Governance globale e alla risoluzione dei conflitti.

Toccando il tema della grave crisi post pandemica, finanziaria e dei riflessi negativi che ha prodotto in tutta Italia, ma soprattutto sul nostro Territorio, rimarcando la situazione reggina, dalle vicende della Sanità a tutti gli altri Comparti. Infine ringrazia tutti i dirigenti sindacali della Federazione reggina che da sempre hanno collaborato con la Segreteria Provinciale, un saluto ed un ringraziamento a tutti quelli che già sono andati in pensione.

Ringraziamento a tutti gli amici giovani che si sono avvicinati al mondo sindacale, rimarcando l’ottima riuscita delle manifestazioni per l’istituzione del Coordinamento Giovani.

Effettua una disamina dettagliata sulla negoziazione relativa al rinnovo dei CCNL del pubblico impiego. In questo contesto la nostra Federazione in completa sinergia con la Confederazione non ha mai cessato l’attività di confronto, condivisione e contrattazione.

Ringrazia il segretario generale Maurizio Petriccioli e tutta la segreteria Nazionale per il continuo e costante lavoro e l’impegno profuso per la difesa dei diritti di tutti i lavoratori. Il risultato è rappresentato dal tema Congressuale “il coraggio della partecipazione”.

L’impegno è evidente, visto che si è registrato il passo indietro dei nostri compagni di viaggio CGIL e UIL l’unico contratto firmato, frutto del nostro lavoro è per le Funzioni Centrali CCNL 2022/2024 con un aumento medio di 165 euro lordi. Rimangono da sottoscrivere i CCNL della Sanità e delle Funzioni Locali.

Tante le novità per il pubblico impiego e tanti nuovi istituti giuridici contenuti nei contratti: valorizzazione delle competenze, con i nuovi ordinamenti professionali e le progressioni verticali in deroga, sicurezza sul lavoro, formazione, welfare integrativo, assunzioni, stabilizzazioni. Partecipare per essere il Futuro, avere il coraggio di affrontare e volere il cambiamento assumersi la responsabilità delle scelte, questa è stata la nostra forza la vostra forza che rinnoviamo con le tornate elettorali delle RSU.

Infine, il tema relativo al rinnovo delle RSU 2025 nel pubblico impiego, stimolando tutti a metterci il massimo impegno per vincere questa competizione. Ringraziamenti per gli amici eletti e non eletti alla RSU 2021 ed a tutti i nuovi candidati nelle liste della CISL FP per la nuova tornata elettorale di aprile 2025, esplicita la grave situazione che si sta creando su tutto il territorio della città Metropolitana in merito alle elezioni RSU sottolineando la campagna elettorale poco trasparente di alcune sigle sindacali

Successivamente intervengono gli Ospiti Istituzionali, che dopo aver ringraziato per l’invito, sottolineano l’importanza della condivisione e della partecipazione di tutte le forze sociali nei processi di Governance del Territorio in questo particolare momento attraversato dalla grave crisi economica e sociale, rimarcando la necessità di poter e dover condividere le scelte con le Organizzazioni Sindacali e l’esigenza di assicurare una concreta collaborazione finalizzata a una nuova rinascita di quei Settori che erogano servizi fondamentali per la collettività, sfruttando al massimo le risorse del PNRR, che rappresentano delle opportunità che non possono e non devono essere perse.

Il dibattito prosegue con gli interventi degli altri delegati che continuano ad affrontare e analizzare i vari problemi e le situazioni registrate negli Enti di appartenenza e nel pubblico impiego.

Conclude i lavori del VII Congresso Territoriale della CISL FP di Reggio Calabria il Segretario Giuseppe Rubino della UST Cisl di Reggio Calabria, che ha fornito una completa panoramica della situazione politico sindacale nazionale.

Rappresenta, altresì, che la CISL tutta è impegnata nel percorso congressuale con il rinnovo dei propri Organismi statutari, per essere pronta ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro che sta cambiando velocemente. Bisogna essere pronti, competenti e propositivi anche rispetto alle sfide che ci propone l’attuazione del PNRR.

Esalta l’approvazione in Commissione Lavoro e Finanze di Montecitorio della nostra proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Un evento importante, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, viene proposta di una legge di iniziativa popolare che chiede l’applicazione dell’art. 46 della nostra Costituzione.

Una squadra molto unita, tutti animati dalla ferrea volontà di agire solo ed esclusivamente a tutela del supremo interesse collettivo. Un’elezione condivisa e sostenuta da tutti i diversi livelli della CISL.

Nelle conclusioni finali del neo eletto Segretario Generale, Vincenzo Sera, emerge la linea da seguire per i prossimi quattro anni “investirà molto su informazione e formazione, si impegnerà di infondere nei più giovani, “Appartenenza e Partecipazione”, in sinergia con la Segreteria Regionale della CISL Funzione Pubblica, con tutta la Segreteria Nazionale guidata dal Segretario Generale Maurizio Petriccioli e con la UST di Reggio Calabria“.

