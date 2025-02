Euro-disastro per le italiane: anche la Juventus fuori dalla Champions. E (almeno) una pagherà in campionato

StrettoWeb

Una due giorni disastrosa per le italiane in Champions League. Dopo l’eliminazione del Milan contro il Feyenoord e quella dell’Atalanta contro il Brugge, arriva anche il ko della Juventus che viene eliminata dal PSV. Tre verdetti cocenti per il calcio tricolore, arrivati nonostante il favore del pronostico alla vigilia e un sorteggio che aveva regalato 3 squadre ampiamente alla portata.

La Juventus era l’unica delle tre che partiva da una situazione di vantaggio ma che non è riuscita a sfruttare. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, nella ripresa è il PSV a passare in vantaggio al 53′: gran giocata di Noa Lang sulla sinistra, sventagliata a destra per l’ex Inter Perisic che controlla al volo e tira incrociando all’angolino. Dieci minuti dopo la Juventus trova il pari con un tiro dalla distanza di Weah, unica vera occasione della ripresa. Poi è monologo olandese. Juventus schiacciata nella propria metà campo, al 74′ arriva il raddoppio degli uomini di Bosh: palla che sfila in area, de Jong non arriva, Gatti nemmeno, Saibari sì e fa 2-1.

La Juventus si difende fino ai supplementari ma al 98′ subisce il terzo gol: rimpallo Gatti-Di Gregorio, palla che resta nell’area piccola, troppo facile per Flamingo metterla dentro. Vlahovic colpisce un palo poco dopo in spaccata nell’unica occasione dell’extratime dei bianconeri. Finisce 3-1, la Juventus è fuori dalla Champions League.

Il quinto posto Champions per la Serie A si complica, restano solo Inter, Lazio e Roma in grado di fare punti per recuperare il distacco dalla Spagna. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso“, si dice: soprattutto Juventus (attualmente 4°) e Milan (attualmente (6°) erano particolarmente interessate al quinto posto, un discorso che potrebbe riguardare anche l’Atalanta che sembra in calo di rendimento da un po’. Almeno una rischia di restare fuori proprio a causa di questa due giorni tremenda.

Risultati Playoff Champions League

Nelle altre gare delle serata il PSG rifila 7 reti al Brest nel derby tutto francese. Il Real Madrid stravince il big match contro il Manchester City per 3-1: tripletta per un indiavolato Mbappè. Il Borussia Dortmund passa con un comodo 0-0 contro lo Sporting.

Martedì 18 febbraio

Ore 18:45

Milan-Feyenoord 1-1

Ore 21:00

Atalanta-Club Brugge 1-3

Bayern Monaco-Celtic 1-1

Benfica-Monaco 3-3

Mercoledì 19 febbraio

Ore 18:45

Borussia Dortmund-Sporting 0-0

Ore 21:00

PSG-Brest 7-0

PSV-Juventus

Real Madrid-Manchester City 3-1

Le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League

Liverpool

Barcellona

Arsenal

Inter

Atletico Madrid

Leverkusen

Lille

Aston Villa

Feyenoord

Club Brugge

Bayern Monaco

Benfica

PSG

PSV

Real Madrid

