Catanzaro, rinviato l’incontro formativo sulla Certificazione della Parità di Genere

Rinviato l’incontro formativo/informativo sulla Certificazione della Parità di Genere, promosso dalla Regione Calabria, intesa come opportunità volta a favorire una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro ed anche a realizzare un beneficio rivolto alle aziende, in relazione alle opportunità economiche e di sviluppo derivanti. L’appuntamento si terrà martedì 25 marzo – h 15:00, nella Sala Verde della Cittadella Regionale e vedrà la presenza delle istituzioni e di esperti che saranno a disposizione per attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere. L’iniziativa, che prevede altresì il riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e all’Ordine dei Commercialisti, vedrà protagoniste le aziende del territorio che saranno invitate per formarsi e confrontarsi su questa nuova misura cui sono connesse diverse agevolazioni per le PMI che conseguono la Certificazione Parità di Genere – UNI/PdR 125:2022 – tra le quali riconoscimento di un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali, sconti fideiussori.

Inoltre, ci saranno le testimonianze di due aziende che hanno già ottenuto la Certificazione e racconteranno la loro esperienza. Un’azione significativa per incentivare le imprese calabresi ad adottare modelli organizzativi inclusivi, capaci di valorizzare il talento e le competenze di lavoratrici e lavoratori, senza distinzione di genere. Lo sportello telematico per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI per la “Certificazione della parità di genere”, finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 21-27, è aperto dal 31 gennaio scorso.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, il cui accesso è disponibile sul portale Calabria Europa: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-per-la-certificazione-della-parita-di-genere.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di ammissibilità, alle modalità di partecipazione e al contributo concedibile sono consultabili nell’Avviso pubblicato sul portale Calabria Europa e verranno descritti nel corso dell’incontro del 25 marzo in Cittadella. L’ingresso è libero ma è preferibile pre-registrarsi inviando una mail a comunicazione.dipartimentolavoro@regione.calabria.it.

