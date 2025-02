Catanzaro, Gianmichele Bosco ha partecipato alla manifestazione “Fai l’amore, ripudia la guerra!”

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha partecipato alla manifestazione dal titolo “Fai l’amore, ripudia la guerra!”, un evento ispirato al celebre bed-in di John Lennon e Yoko Ono del 1969, organizzato d Emergency per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace e del rifiuto della guerra.

“Sono convinto che ogni iniziativa che promuove la cultura della pace e del dialogo sia un passo avanti nella costruzione di una società più giusta e solidale. Oggi più che mai, in un mondo segnato da conflitti e tensioni, abbiamo il dovere di ribadire con forza il nostro no alla guerra e il nostro sì alla cooperazione tra i popoli” ha dichiarato Bosco. “Durante l’evento svoltosi in Piazzetta della Libertà e a cui ha partecipato anche il sindaco Nicola Fiorita, i partecipanti hanno potuto ricreare simbolicamente il bed-in di Lennon e Ono, scattando foto con messaggi personalizzati contro la guerra. Un gesto semplice ma potente, capace di amplificare sui social media il valore della non violenza e della solidarietà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.