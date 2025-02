Carlo Cottarelli ospite di Transatlantico sullo Stretto

StrettoWeb

Dopo il Costituzionalista Sabino Cassese, un altro autorevole ospite su “Transatlantico sullo Stretto“, la rubrica di approfondimento politico di Rtv curata e condotta da Francesca Agostino: Il Prof. Carlo Cottarelli. L’economista, autore del libro “Dentro il palazzo” (Mondadori, 2024) affronta insieme a Francesca Agostino temi di attualità e politica, passando in disamina le principali disfunzioni delle procedure parlamentari riscontrate nel corso del suo mandato parlamentare, iniziato a seguito delle elezioni politiche del 2022 e conclusosi poi nel 2023 con le dimissioni dal Senato della Repubblica.

Carlo Cottarelli è attualmente il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano ed è stato Commissario di Governo per la spending review. Nel 2018 fu convocato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli conferì l’incarico di formare un Governo tecnico provvisorio, incarico che accettò con riserva per poi rinunciare dopo pochi giorni, essendo sopravvenute le condizioni per la nascita di un governo politico. Transatlantico sullo Stretto va in onda ogni domenica su Rtv.

