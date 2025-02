Brutto incidente sulla SS106, due i mezzi coinvolti: ape si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata nel comune di Catanzaro, sulla SS106 Viale Crotone, nel quartiere Lido per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti un motocarro Ape Piaggio ed una vettura Opel Astra. A seguito dell’impatto il motocarro si ribaltava sulla sede stradale. Intervento dei vigili del fuoco è valso a rimettere su ruote il mezzo ribaltato per estrarre il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo.

Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Si provvedeva altresì a mettere in sicurezza i mezzi ed il sito evitando l’innesco di incendio del carburante sversato sulla sede stradale. Sul posto polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Sulla SS106 nel tratto interessato dal sinistro transito su singola corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.

