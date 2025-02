Autonomia differenziata, iniziativa M5S a Catanzaro: ci sarà anche il Sindaco di Villa San Giovanni

StrettoWeb

“Domani avremo l’opportunità di una riflessione comune e importante sul tema dell’autonomia differenziata e su come questa incrocia i temi del welfare e dei diritti. Un insieme di questioni che sono tutt’ora sul tappeto e che sono cruciali per il Mezzogiorno”. Lo scrive il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Comune di Catanzaro, Danilo Sergi, a proposito dell’iniziativa che alle ore 17:00 di domani, domenica 16 febbraio, vedrà presente al Comune l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico. Il presidente della Sottocommissione del Parlamento Europeo per le questioni fiscali sarà protagonista di un evento organizzato dall’associazione Asprom, di cui Tridico è presidente.

Il dibattito, intitolato “Calabria Regione d’Europa: Welfare, Diritti, Autonomia Differenziata” si svilupperà con il contributo di importanti personalità del panorama politico e accademico, tra cui Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, Rosanna Nisticò, docente dell’Università della Calabria, e Pasquale Neri, portavoce del Forum del Terzo Settore. A moderare gli interventi sarà il direttore di Asprom, Mimmo Talarico. In apertura dei lavori, è previsto un ricordo dell’economista Vittorio Daniele, prematuramente scomparso e autore di studi fondamentali sui divari e le disuguaglianze fra Sud e Nord.

“I pericoli insiti nella riforma Calderoli – commenta ancora Danilo Sergi – sono ancora presenti anche se la Corte Costituzionale li ha notevolmente depotenziati, al punto che dopo il pronunciamento Consulta si è parlato più di una scatola vuota che di una vera rivoluzione normativa. Tuttavia, la spinta a dividere il Paese continua a sopravvivere e potrebbe ritrovare vigore all’interno delle aule parlamentari. Abbiamo quindi il dovere di tenere alta la guardia nel difendere la giustizia sociale e le giuste ambizioni del Sud verso una crescita reale e soprattutto giusta, fatta di uguali diritti e opportunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.