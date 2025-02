L’assurdità del caso Sinner: WADA inadeguata e poco credibile, come OMS e AIA

StrettoWeb

Nei giorni scorsi Jannik Sinner ha raggiunto un accordo con la Wada (Agenzia mondiale antidoping) sul caso doping. Il tennista italiano ha accettato una sospensione di 3 mesi per la violazione delle norme antidoping che nel marzo 2024 lo avevano portato a risultare positivo al clostebol, una sostanza proibita.

A settembre, la Wada aveva presentato ricorso alla Corte arbitrale dello sport (CAS) dopo che Sinner era stato ritenuto privo di colpa o negligenza. Nonostante questo ricorso, continua la nota dell’agenzia, “le circostanze che riguardano questo caso hanno fatto sì che, al fine di garantire un esito equo e appropriato, la WADA fosse pronta a stipulare un accordo di conciliazione“.

La Wada ha accettato le spiegazioni fornite dall’atleta “sulle cause della violazione” e ha riconosciuto la buona fede di Sinner. L’agenzia ha inoltre ammesso che l’esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni a Sinner ed è avvenuta a sua insaputa a causa della negligenza dei membri del suo entourage.

Tuttavia, ai sensi del Codice e in virtù del precedente del CAS, un atleta è responsabile della negligenza del suo entourage. “Sulla base dell’insieme unico di fatti di questo caso, una sospensione di tre mesi è considerata un risultato appropriato“. Sinner starà fuori fino al 4 maggio.

L’assurdità del caso Sinner e l’inadeguatezza della Wada

Tutto ciò è assurdo. L’Agenzia antidoping ha riconosciuto che Sinner non ha assunto alcuna sostanza dopante volontariamente, che la colpa è da attribuire alla negligenza del suo staff, che la sostanza non ne ha migliorato le prestazioni ma ha comunque continuato la sua battaglia di principio contro il tennista numero 1 al mondo.

Adriano Panatta l’ha definita un’ingiustizia: “accordo Wada-Sinner? E’ la scelta più pratica, evita a a Jannik di saltare la stagione intera. Perderà qualche torneo, ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli. La trovo sempre un’ingiustizia, ma almeno si toglie di mezzo questo pensiero che da troppo tempo aveva nella testa“.

La beffa? Come sottolinea Volandri, Capitano dell’Italia di Coppa Davis, la stessa WADA non punirà un caso simile in futuro: “non c’è stata una responsabilità di Jannik in questa contaminazione, ci si è appellati alla responsabilità oggettiva per qualcosa che in futuro la Wada ha già annunciato che non processerà. E’ un’ingiustizia non vederlo giocare per tre mesi”.

Dunque, la domanda è lecita: perchè prendersela con Sinner? Perchè rivalersi sulla pelle e sulla carriera di un tennista che la stessa Wada ritiene credibile e pulito? “Credo che la Wada dovesse dimostrare che esiste e l’ha fatto nel peggiore dei modi“, ha aggiunto Volandri, secondo quanto riporta l’Adnkronos. Una constatazione che dà il voltastomaco: un organo di una tale importanza, deputato a far rispettare l’integrità dello sport, ridotto a cercare di legittimarsi sulla pelle dei tennisti.

L’Oms e la gestione della pandemia da Covid

Restando in ambito medico-sanitario, l’inadeguatezza della WADA fa il paio con quella dell’OMS. La recente gestione della pandemia ha messo fortemente in dubbio l’integrità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello internazionale, in particolar modo per l’influenza della Cina e la mancata trasparenza sulla questione Covid.

Per tali motivi, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha permesso agli USA di lasciare l’OMS. Lo ha seguito a ruota Javier Milei, presidente dell’Argentina, altro stato che si è chiamato fuori dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Milei ha espresso dure critiche sui prolungati lockdown e sulla gestione della crisi sanitaria, inoltre ha dichiarato di non volere che un’organizzazione internazionale interferisca sulla propria sovranità. Anche l’Italia e altri Paesi come l’Ungheria ragionano sulla possibilità di abbandonare l’OMS, ormai giudicata inadeguata al proprio compito.

Il tribunale dell’Aia e il caso Netanyau

A completare il trittico di decadenza delle grandi organizzazioni internazionali c’è il Tribunale dell’Aia. Il mandato di arresto emesso nei confronti di Benjamin Netanyahu ha suscitato un acceso dibattito internazionale. Il leader israeliano è stato accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante il conflitto a Gaza tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024.

Netanyau, Primo Ministro democraticamente eletto, è stato paragonato al peggiore dei dittatori, il suo caso è stato messo sullo stesso piano di quello di Putin. Il governo israeliano ha definito la decisione della CPI “antisemita” e priva di legittimità. Netanyahu ha paragonato il mandato a un “moderno caso Dreyfus“.

Gli USA hanno definito il mandato “oltraggioso” e hanno sottolineato come la CPI non abbia giurisdizione su Israele, poiché quest’ultimo non è membro dello Statuto di Roma. Italia e Ungheria si sono opposte al mandato rifiutandosi di arrestare Netanyahu in caso di arrivo sul rispettivo suolo italiano o ungherese.

La Corte Penale Internazionale ne è uscita fortemente ridimensionata da quello che è passato come un abuso del proprio potere. La mancata cooperazione degli stati membri e le critiche di nazioni influenti come gli USA, hanno aperto una frattura importante che mette in dubbio l’imparzialità della Corte.

Dallo sport alla gestione delle emergenze sanitarie, passando per i mandati di arresto internazionale, si assiste alla decadenza di tre grandi organizzazioni che, da figure apicali nei rispettivi ambiti, oggi risultano più delegittimate che mai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.