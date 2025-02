Akademia Messina, battaglia al tie-break: Busto Arsizio espugna il “PalaRescifina”

StrettoWeb

Finisce al tie-break il big-match di giornata del “PalaRescifina” tra Akademia Sant’Anna e Busto Arsizio. A trionfare, al termine di un match infinito, sono le Cocche di coach Beltrami (2-3: 23-25, 25-16, 20-25, 25-21, 11-15). Gara dura, intensa, dal risultato aperto sino all’ultimo, conquistata dalle ospiti che sono riuscite a chiudere favorevolmente le azioni cruciali del match. E’ stato uno spettacolo apprezzato anche dal numeroso pubblico di casa, nonostante sia mancato il successo per chiudere al meglio una giornata di grande sport.

Da segnalare che, anche quest’oggi, come già accaduto mercoledì scorso contro Cremona, presenti sugli spalti una quarantina di tifosi della prima squadra di calcio cittadina, l’Acr Messina. Ricordiamo che il feeling tra la tifoseria e le SuperGirls era nato sabato scorso sulla nave, durante la traversata dello stretto per raggiungere il Messina a Benevento, mentre le ragazze partivano alla volta di Lecce dove avrebbero giocato l’indomani contro Melendugno.

Lo starting six

Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Babatunde e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio. Per Busto Arsizio, coach Beltrami manda in campo Monza in regia, suo opposto Zanette, centrali Rebora e Kone, posto 4 Orlandi e Enneking, libero Cecchetto.

Il riepilogo

Scappa avanti Busto nel primo set. Alcuni errori delle messinesi consentono alle ospiti di allungare, segnando in maniera significativa il parziale (12-20). Quando ormai l’esito sembra scontato, la lenta risalita delle padrone di casa che fa vacillare le certezze acquisite dalle Cocche. Da Vernon e Bozdeva arrivano i punti pesanti per riaprire il parziale (23-24), sforzo vanificato dalla chiusura di Enneking (23-25). La reazione di Messina non si fa attendere. Già ad inizio del secondo parziale, le SuperGirls riescono a gestire più facilmente il gioco, costringendo Busto ad inseguire. Le lombarde sbagliano – saranno 12 gli errori al termine del set – , Messina è cinica quanto basta per capitalizzare e chiudere con un distacco di nove lunghezze (25-16). Nel terzo set rialzano la testa le ospiti. A metà del parziale, Busto conduce di due lunghezze. Orlandi, Zanette e Enneking fanno la differenza per Busto, Vernon e Diop per Messina. L’errore di Diop in attacco e due muri di Enneking e Kone consentono alle Cocche di conquistare il primo dei punti in palio. Sa soffrire Messina e, nel quarto set, le siciliane hanno la capacità di ricompattarsi, giocandosi al meglio le proprie chance. Vernon e Diop trascinano la squadra, i muri di Rossetto e Babatunde infliggono un duro colpo alle speranze di Busto. Chiude Diop in attacco (25-21). Nel set decisivo, Busto è più lucida, è avanti al cambio campo e riesce fino in fondo a tenere alla giusta distanza Messina (11-15).

Classifica

In classifica, in virtù della sconfitta odierna al quinto set, Messina guadagna un punto (49) ma scivola in terza posizione, scavalcata da Macerata (50), vittoriosa contro Padova (3-0). San Giovanni sempre in testa: adesso il vantaggio accumulato è di cinque lunghezze (55), anche grazie al successo interno con Trentino Volley (3-1). Busto Arsizio si conferma in quarta posizione, riducendo al minimo la distanza in classifica dalle messinesi (48).

La cronaca

Primo set: Enneking e Diop scaldano l’atmosfera del “PalaRescifina” (1-1), Rebora mura una pipe di Mason (1-2), Olivotto ci prova due volte al centro; al secondo tentativo, aggira efficacemente muro e difesa avversaria (2-2). Monster block di Babatunde su Enneking: vantaggio Messina (3-2). Mani out conquistato da Diop, Olivotto spedisce sulla rete il servizio, murate Rossetto e Diop, rispettivamente da Kone e Enneking (4-5). Diop sfonda il muro della Cocche da posto due, il suo servizio successivo è out (5-6). Orlandi passa in diagonale, Zanette in roll shot toccato fuori dalla seconda linea messinese (5-8). Coach Bonafede ferma il gioco.

Al rientro, ace di Enneking, Bonafede tira fuori Rossetto e mette dentro Vernon (5-9). E’ out la pipe di Diop, poi ci pensa Mason in appoggio a interrompere la serie delle ospiti (6-10). Botta terrificante di Enneking da seconda linea, Zanette spedisce sull’antenna un pallone facile, ace di Babatunde, Rebora piazza un attacco vincente al centro (8-11). Ace di Zanette, poi è lo stesso opposto lombardo a fallire il servizio successivo: +4 Busto (8-13). Out l’attacco di Orlandi; Beltrami chiede la revisione al video-check che conferma la decisione della coppia arbitrale (10-13). Situazione complicata quella successiva; pallone di costruzione troppo largo che Diop non riesce a stabilizzare e spedisce out (10-14). Muro di Rebora, Mason passa di giustezza, ancora Rebora prima in fast, poi con un ace (11-16). Coach Bonafede chiama il secondo dei time-out a disposizione.

Si torna in campo ma la musica non cambia; Rebora inganna la ricezione di Messina aiutata dal bordo superiore della rete, fendente vincente di Vernon, invasione a rete della coppia Babatunde-Diop, muro di Kone sull’opposto di Messina (12-20). Frangenti di riposo per Diop; Bonafede mette dentro Bozdeva. Invasione aerea di Kone, ace della bulgara Bozdeva nel turno al servizio, Kone attacca efficacemente al centro, Mason e Zanette incrementano i punteggi (16-22). Splendido long rally deciso da un errore di misura da parte di Zanette (17-22). Nuovo ace di Babatunde, Orlandi addomestica un pallone difficile e spiazza la difesa di Messina con un pallone tagliato, botta ingiocabile di Bozdeva in pipe (19-23). Tocco a rete di Olivotto ravvisato dal 2° arbitro, Bozdeva si prende un touch out (20-24). Vernon annulla una palla set con un roll shot da posto 4 (21-24). Coach Beltrami si gioca un time-out.

Al ritorno in campo, murone di Vernon ad una mano, Zanette sbaglia un facile appoggio (23-24). Nuovo time-out per Beltrami.

Al rientro, la chiude Enneking con una gran botta in lungo linea (23-25). Migliore realizzatrice Rebora con 6 punti. 6 gli errori per Messina, 9 per Busto Arsizio.

Secondo set

Secondo set: Enneking inizia come aveva terminato il precedente parziale, Kone è attenta su una palla slash (0-2). Mason risolve un long rally con un colpo d’abilità (1-2). Dentro Diop per Bozdeva. Vernon rimette in parità con una piazzata in lungo linea, out il terzo tocco in palleggio di Busto, palla slash trasformata da Vernon, ace di Mason: +3 Messina (5-2). La posto 4 patavina manda lungo il successivo servizio, Entusiasmante e infinito lo scambio successivo: lo risolve Diop in diagonale profondo su zona uno (6-3). Coach Beltrami ferma il gioco.

Terminati i trenta secondi, è Vernon ad allungare per Messina, Zanette si gioca un pallonetto, Enneking sbaglia dai nove metri (8-4). Babatunde spedisce sull’antenna la sua fast, invasione a rete di Carraro: Busto a -2 (8-6). Appoggio vincente di Vernon; la statunitense tira lungo il servizio successivo (9-7). Ottimo il mani out conquistato da Mason, Diop passa da seconda linea in mezzo al muro (11-7). Invasione a rete ancora di Carraro, Enneking tira larghissimo il suo diagonale (12-8). Perfetta la fast di Rebora che poi manda lungo il servizio a seguire (13-9). Ace di Mason, Diop capitalizza un miracolo difensivo di Caforio (15-9). Zakoscielna rileva Orlandi. Il libero pugliese si ripete poco dopo; stavolta la sua difesa termina direttamente sul taraflex avversario (16-9). Coach Beltrami chiama il time-out.

Si torna in campo e Mason colpisce con un altro ace, Vernon manda largo il suo lungo linea, prima di riprendersi il servizio con un touch out (18-10). Si rivede Enneking con un lungo linea vincente; Beltrami la tira fuori per Del Freo nel turno al servizio, fuori misura un piazzato di Orlandi (19-11). Touch out di Diop e Zanette, diagonale micidiale di Vernon (21-12). Non forza Zanette il colpo in attacco, colpendo in zona difensiva avversaria priva di copertura; la stessa mette a terre un ace con un pizzico di fortuna (21-14). Errore in attacco di Zakoscielna, bene Rebora in fast, murone di Olivotto (23-15). Enneking efficace, poi Rebora concede otto palle set a Messina, fallendo dai nove metri (24-16). La chiude un ace di Mason (25-16). Migliore realizzatrice Vernon con 6 punti. 5 errori per Messina, 12 per Busto Arsizio.

Terzo set

Terzo set: parte forte Messina che concretizza il +3 con un ace di Diop (5-2). Zanette e un errore di Babatunde rimettono Busto a -1 (5-4). Diop e Kone allungano (6-5); Bonafede mette dentro Modestino per Babatunde. Zanette pareggia i conti, muro di Modestino, ancora efficace Zanette due volte in successione (7-8). Busto incrementa il proprio bottino grazie ad alcuni errori delle messinesi. Diop e Vernon riportano Messina a -1 (12-13). +2 di Busto su un errore di Diop, Vernon ed Enneking sugli scudi, muro di Modestino (14-16). Orlandi passa in attacco, non il servizio di Zanette (15-17). Momento Orlandi, Olivotto fallisce al centro (15-19). Sull’offensiva efficace di Zanette, coach Bonafede ferma il gioco (15-20).

Guzin rileva Olivotto, errore in attacco di Olivotto (15-21). Diop accorcia, poi tre errori di Busto e Messina può sperare: -3 (18-21). Coach Beltrami ferma il gioco.

Al ritorno in campo, long rally risolto da Diop dopo una serie di difese su entrambi i fronti (19-21). Gran diagonale di Enneking sugli ultimi centimetri del taraflex di Messina, pipe con muro zero di Mason (20-22). Messina difende di tutto, Diop spara largo un lungo linea (20-23). Due muri di Kone su Diop chiudono il parziale (20-25). Migliore realizzatrice Diop con 9 punti. 8 errori per Messina, 5 per Busto Arsizio.

Quarto set

Quarto set: inizio problematico per Messina nel quarto set; parziale di tre punti per Busto e coach Bonafede ferma il gioco (0-3). Al rientro, Babatunde in palla sette sblocca il set (1-3). Rebora non perdona in fast, ma poi sbaglia il servizio. E’ in campo la fast profonda di Kone, Modestino d’astuzia al centro (3-5). Rossetto rileva Mason. Muro di Modestino, Diop manda lungo il suo servizio, muro di Kone al centro, ace di Enneking, gran palla di Vernon in lungo linea (5-8). Monster block di Modestino su Orlandi, Kone spizzica efficacemente una palla sette, primo tempo vincente di Modestino (7-9). Orlandi sbaglia, non Zanette (8-10). Diop manda Messina e -1, passando in mezzo al muro (9-10). E’ dentro l’attacco di Rebora, dopo revisione al video-check (9-11). Vernon e Rossetto pareggiano il conto, muro di Babatunde: avanti Messina (12-11). Zanette la riprende, errore di Baratella entrata su Rebora al servizio, monster block di Vernon su un secondo tocco di Monza; coach Beltrami ferma il gioco (14-12).

Al rientro, Diop, Enneking e Vernon fissato il +3 Messina (16-13). Out la bomba al servizio di Diop, sulla rete la float di Enneking (17-14). Vernon manda lunga la battuta, muro di Orlandi dopo uno scambio dalle grandi emozioni (17-16). Roll shot ingiocabile di Diop, touch out di Zanette, doppio tocco di Monza ravvisato dal 1° arbitro (19-17). Micidiale il diagonale di Diop all’incrocio delle linee zona uno; coach Beltrami ferma nuovamente il gioco (20-17).

Si torna in campo. Erroraccio di Zanette in pipe, murone di Rossetto su una fast di Rebora, come quello di Babatunde su Zanette (23-17). Enneking accorcia in pipe, Rossetto mantiene le distanze in diagonale (24-18). Touch out di Enneking su Diop, ancora Enneking vincente in diagonale e poi in lungo linea (24-21). Coach Bonafede ferma il gioco.

Si torna in campo e la chiude Diop in lungo linea (25-21). Migliore realizzatrice Enneking con 6 punti. 6 errori per Messina, 5 per Busto.

Quinto set

Nel set decisivo, di Orlandi e Diop i primi attacchi vincenti (1-1). Vernon porta avanti Messina con un touch out (2-1). Quattro tocchi di Messina sanzionati dal 1° arbitro, errore al servizio di Rebora, touch out di Enneking, muro su Vernon di Zanette (3-4). Diop rimette il set in parità da zona due (4-4). Errore al servizio di Diop che poi si fa murare da Orlandi (4-6). Coach Bonafede ferma il gioco.

Terminati i trenta secondi, è Carraro a rimettere alla minima distanza Messina, trasformando una palla slash (5-6). Busto gestisce il gioco e va al cambio campo avanti di due lunghezze (6-8). Enneking e Diop allungano, fast profonda di Rebora, muro out della stessa nell’azione successiva (8-10). Diop prende per mano Messina e la trascina al -1 (11-12). Coach Beltrami ferma il gioco.

Al rientro in campo, Babatunde sbaglia il servizio, Zanette e Enneking portano in trionfo Busto (11-15). Migliori realizzatrici del parziale, Enneking e Diop con 5 punti. 3 errori per entrambe le formazioni.

Dichiarazioni

Nel post-gara, le dichiarazioni dell’head coach Fabio Bonafede e dell’opposto Bintu Diop.

Coach Fabio Bonafede: “sono molto arrabbiato. Non abbiamo avuto il giusto approccio alla partita. Avevo chiesto alle ragazze tanto cuore. Una costante di questa stagione è ritrovarsi sotto nel punteggio per poi iniziare a reagire. Non è la prima volta che sbagliamo la parte iniziale dei set. Forse per la prima volta nella mia carriera non riesco a motivare la squadra nel modo giusto. Quando siamo con l’acqua alla gola, riusciamo ad accelerare. Sulle decisioni arbitrali non voglio commentare. Diciamo che non siamo simpatici. Abbiamo potenziale che non esprimiamo. Oggi l’amarezza è doppia. I set vinti sono arrivati con lunghi turni di battuta che ci hanno consentito di scavare il solco. Ci sono stati momenti cruciali: sul 23-24 del primo set e sull’11-12 del quinto. Una cosa è certa: non ci possiamo fermare adesso”.

Bintu Diop: “siamo partite un po’ tese, soprattutto nel primo set, ma dobbiamo anche accettare che abbiamo fatto degli errori e che le avversarie abbiano fatto cose migliori. Quando ci spegniamo, ci portiamo dietro tanti errori e questo fa la differenza. Le squadre forti ci sono; noi siamo tra queste ma abbiamo dei momenti di calo. Dico, finché non cade l’ultima palla giochiamocela. Se le cose poi non vengono, continueremo a lavorarci in palestra”.

Akademia Sant’Anna vs Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (23-25, 25-16, 20-25, 25-21, 11-15)

Akademia Messina: Bozdeva 3, Norgini (L) n.e., Olivotto 2, Carraro 1, Modestino 6, Vernon 19, Rossetto 3, Mason 9, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde 7, Guzin 0, Diop 26. 1° All. F. Bonafede, 2° All. F. Ferrara.

Futura Giovani Busto Arsizio: Zakoscielna 0, Orlandi 8, Del Freo 0, Monza 0, Cecchetto (L) 0, Osana (L) n.e., Enneking 25, Zanette 21, Brandi n.e., Landucci n.e., Kone 9, Rebora 11, Baratella 0. 1° All. A.Beltrami, 2° All. N.Cozzi.

Arbitri: Enrico Autori e Claudio Lanza

Videocheck: Luca Cardaci

Durata set: 29’, 25’, 25’, 28’ 17’

Akademia Sant’Anna: ace 8, bs 11, muri 12, errori 30. Futura Giovani Busto Arsizio: ace 7, bs 11, muri 11, errori 34; Attacco 35%-36%; Ricezione pos. 63%-50%.

MVP Gioielleria La Motta: Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)

Premio “Top Spiker Akademia” by AU 750 Il Compro Oro: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna).

