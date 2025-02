“Agroecologia nelle aree mediterranee”, due eventi a Reggio Calabria e Messina

StrettoWeb

“Agroecologia nelle aree mediterranee, innovazione tecnologica, rigenerazione dei cicli biologici e dei servizi ecologici, giustizia delle relazioni sociali ed economiche, buone pratiche agro ecologiche”: questo il titolo dell’evento e l’insieme dei concetti cruciali che abbracciano l’ecologia, attraversano l’ agricoltura contemporanea e la riconnettono con i temi della terra e della sua tutela. Di questo si discuterà in un doppio appuntamento, organizzato per giovedì 20 febbraio a Reggio Calabria e venerdì 21 a Messina dall’Associazione Agricoltura Biologica Calabria e da UPBio. Le sessioni di Reggio Calabria si svolgeranno nell’Aula seminari Saverio Nesci, del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea dalle ore 14 di giovedì 20 febbraio, la giornata Messinese nell’Aula 1 del Dipartimento Scienze Veterinarie Università di Messina, Polo Universitario dell’Annunziata a partire dalle ore 9 di venerdì 21.

Importanti network nazionali e regionali

Sono coinvolti importanti network nazionali e regionali: Rete Humus e l’Associazione Italiana di Agroecologia (AIDA), il Coordinamento Agroecologia Sicilia e accademici di tre Università: la Mediterranea, l’UNICAL e l’Università di Messina per un dibattito allargato e condiviso su temi portanti che riguardano da vicino i cambiamenti in agricoltura ed ecologia con particolare riferimento al Mediterraneo italiano.

Le parole di Maurizio Agostino

“Con questo doppio evento – dice Maurizio Agostino, Presidente di ABC Calabria – abbiamo voluto sottolineare i punti di connessione del Mediterraneo che uniscono la Calabria e la Sicilia, analizzando gli scenari, a volte drammatici, del cambiamento ambientale e climatico dell’agricoltura e come le scelte di una nuova visione agroecologica possano costituire elemento di adattamento e nello stesso tempo di cambiamento realmente sostenibile delle produzioni”.

“Le due giornate saranno l’occasione – conclude Agostino – per mettere a sistema le sinergie accademiche tra l’Università Mediterranea di Reggio, l’Unical, l’Università di Messina e le Associazioni nazionali e regionali impegnate sui temi dell’agroecologia, per promuovere una condivisa e sostenibile innovazione in agricoltura e rendere così possibile la diffusione di una nuova coscienza dell’agricoltura biologica nei nostri territori”.

Seminari

I due seminari sono organizzati in vista del primo Congresso di Agroecologia del Mediterraneo che si terrà dal 9 al 12 giugno 2025 ad Agrigento, sono rivolti a tutti e in particolare agli operatori del mondo agricolo- biologico e sono un primo tassello del più ampio progetto NaturBio promosso dall’Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici (UPBio) nell’ambito del bando MASAF a sostegno dell’agricoltura biologica.

