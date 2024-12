StrettoWeb

La sfida valida per la quinta giornata di campionato della Serie C maschile tra Team Volley Messina e Paternò Volley si giocherà questa sera alle ore 19, ma non più alla Juvara bensì nella palestra annessa del PalaRescifina.

Cambio di impianto anche per la sfida di 2ª Divisione femminile tra Team Volley – Peloro Volley Giallo, la sfida è riprogrammata nella palestra annessa del PalaRescifina alle ore 16:30.

