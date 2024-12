Volley, Akademia Sant’Anna Messina ko contro San Giovanni

StrettoWeb

Si ferma al PalaMarignano l’imbattibilità stagionale di Akademia Sant’Anna. In Romagna, le SuperGirls di coach Bonafede cedono in quattro set match e testa della classifica a San Giovanni. Si chiude, dunque, con una sconfitta il girone di andata delle siciliane, ma con un bilancio decisamente positivo: 23 punti, secondo posto nel girone ad un solo punto da San Giovanni e cinque di vantaggio sulle terze in graduatoria, Macerata e Brescia.

In virtù della classifica finale dei due gironi, mercoledì’ 18 dicembre e innanzi al pubblico del PalaRescifina, Akademia Sant’Anna affronterà, in gara unica dei quarti di coppa Italia, la Trasporti Bressan Offanengo (terza in graduatoria nel girone B).

Questi gli altri accoppiamenti: Itas Trentino Volley va Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio vs Cbf Balducci Hr Macerata, Omag-Mt San Giovanni vs Esperia Cremona.

Partono bene, nel primo set, le messinesi, avanti di tre lunghezze a metà circa del parziale (15-18). Le Zie reagiscono e con Nardo e Consoli operano il sorpasso (21-20). Consoli, Nardo e due volte Nicolini (a muro e in attacco) decidono le sorti in favore delle padrone di casa (25-22).

Nel secondo parziale, Messina spegne la luce e San Giovanni prende subito il largo (9-2; 13-7). Le ospiti tentano una rimonta (16-12) con Diop, Rossetto e Modestino, arrivano a soli due punti dalle avversarie (18-16; 20-18), per poi cedere nel finale sulle incursioni e i blocks di Consoli e Piovesan (25-18).

Nel terzo set, Messina concentrata e determinata (1-6), San Giovanni risale e passa a condurre (15-13). Olivotto, Rossetto, Diop e Babatunde si riprendono il vantaggio (18-20), rischiano di capitolare come nel parziale precedente (22-21), ma due volte Mason e Diop, prima in attacco poi a muro, accorciano nel computo dei set (23-25).

Nel quarto set, San Giovanni sempre avanti e Messina mai veramente nella situazione di poter davvero recuperare; due attacchi di Diop aumentano il bottino personale dell’opposto di Messina (top spiker e top blocker del match) ma il finale è tutto delle Zie (25-16).

La cronaca della partita

Nello starting six, per San Giovanni coach Bellano schiera Nicolini in regia, Ortolani suo opposto, Parini e Consoli centrali, Piovesan e Nardo posto 4, libero Zannoni. Per Messina coach Bonafede man da in campo Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio.

Nel primo set, break Messina con pipe vincente di Diop e muro di Olivotto, accorcia Ortolani (1-2). Diop si riprende il servizio con una palla zero attaccata in diagonale profondo (1-3). Piovesan passa, Olivotto mura (2-4). Consoli tiene attaccata San Giovanni in fast ma Olivotto attacca forte in primo tempo (3-5). Ancora Consoli a ridurre lo svantaggio in fast, Diop tira largo un diagonale, Modestino rimette tutto come prima (5-6). Nardo ritrova la parità (6-6). Si fa vedere a muro Parini e San Giovanni opera il sorpasso (7-6). Diop non ci sta (7-7), Carraro sbaglia, Mason no (8-8). Ace di Modestino (9-10). La centrale irpina poi fallisce il servizio, la imita a seguire Parini (9-10). Consoli ancora in fast, Olivotto in appoggio dal centro (10-11). Consoli non si ferma più: passa prima in attacco, poi ferma a muro Messina (12-11). Il controsorpasso lo firmano Diop e Rossetto (12-13). Nicolini in secondo tocco vincente, Modestino al centro (13-14). Diop fallisce dai nove metri, Ortolani firma il nuovo sorpasso (15-14). Modestino la riprende, Parini tocca la rete su una palla slash per Messina. Sul break di Messina con un muro di Modestino (15-17), coach Bellano ferma il gioco. Al rientro, Messina difende con i denti e Diop da seconda linea trova la linea d’attacco giusta; Messina a +3 (15-18). Parini riduce il distacco, Diop fallisce un offensiva, poi Mason ristabilisce la distanza (17-19). Ortolani e Olivotto vincenti (18-20). Nardo e un errore in attacco di Olivotto costringono coach Bonafede a fermare il gioco (20-20). Consoli due volte, Diop c’è, ma Messina è sotto di uno (22-21). Diop riequilibra ancora i conti da posto 4 (21-21). Irresistibile Consoli in fast; Bagnoli rileva Piovesan (22-21). Errore di Messina in ricezione con una palla slash che Nicolini non fallisce (23-21). Rossetto accorcia, Piovesan riprende il suo posto in campo; poi Diop e la stessa Rossetto si fanno bloccare a muro (25-22). 3 errori di San Giovanni, 7 di Messina. Migliore realizzatrice del parziale Consoli con 7 punti.

Il secondo set inizia nel segno di Consoli in fast, Ortolani da seconda linea e in battuta (4-1); coach Bonafede ferma il gioco. Al rientro, Piovesan mette a terra una palla slash (5-1). Messina accorcia con un errore in attacco di Piovesan che si rifà poco dopo passando in mezzo al muro scomposto di Messina (6-2). Consoli è ancora decisiva in fast (7-2); coach Bonafede chiama nuovamente time-out. Al ritorno in campo, Nardo è efficace a muro, Olivotto spara fuori un attacco (9-2). La centrale trentina affonda il colpo subito dopo, Rossetto ferma a muro le Zie (9-4). Nardo, Rossetto, Piovesan e Modestino trascinano il match (11-6). San Giovanni fruisce di un servizio errato di Diop, Rossetto prova a tenere in vita Messina (12-7). Ortolani e Modestino lasciano invariato il distacco (13-8). Messina non riesce a ridurre la distanza (16-10), nonostante la maggiore lucidità e determinazione. Poi, si porta a -4 con Diop e Rossetto (16-12). L’opposto toscano sbaglia un attacco, Nardo tira un diagonale vincente, dopo l’errore al servizio di Consoli (18-13). Rossetto accorcia, Parini sbaglia e coach Bellano ferma il gioco (18-15). San Giovanni difende bene, ma nulla può sul muro vincente di Modestino (18-16). Si procede sul doppio distacco (20-18). Norgini rileva Modestino, Piovesan firma il +3 (21-18). Consoli ancora determinante, sia in attacco che a muro (23-18). Un muro di Piovesan e un ace di Ortolani chiudono il parziale (25-18). 3 errori per San Giovanni, 7 per Messina. Migliore realizzatrice Piovesan con 8 punti.

Nel terzo set, dentro Babatunde per Modestino. E’ proprio la centrale pugliese a firmare il primo punto in fast (0-1). Diop sugli scudi con un muro e un appoggio vincente (1-3); in mezzo un errore di Parini in battuta e un attacco efficace di Ortolani (1-4). Coach Bellano ferma il gioco.

Al rientro, Diop prima blocca le avversarie a muro, poi mette a terra con un pallonetto (1-6). Piovesan, Consoli e Diop sono sul pezzo (3-7), Consoli in fast non ne sbaglia una, mentre Olivotto allunga con una palla sette (3-8). Nardo tira lungo un diagonale; Messina a +5 (4-9). Consoli e Nicolini in secondo tocco, dopo long rally, riducono le distanze (6-9). San Giovanni fallisce un attacco, Diop il servizio (7-11). Nardo si fa sentire in prima linea con un attacco infallibile, Ortolani a muro su Rossetto (9-11); coach Bonafede ferma il gioco.

Al rientro, Diop attacca fuori un diagonale, Rossetto passa, Parini riduce il distacco; poi, Piovesan, con un lungo linea, pareggia i conti (12-12). Piovesan ancora a segno e San Giovanni mette il muso avanti (13-12). Babatunde pareggia i conti, Nardo e Ortolani firmano il break San Giovanni (15-13). Due errori della Zie rimettono in equilibrio il parziale (15-15). Si procede punto su punto fino al break firmato da Rossetto che trova un touch out a muro e un primo tempo perfetto di Babatunde (18-20). Coach Bellano chiama time-out.

Al termine dei trenta secondi, Nardo riduce a -1 il distacco, Parini mura un secondo tocco in attacco di Carraro (20-20). San Giovanni avanti con una gran palla di Nardo (21-20). Rossetto pareggia da zona 3 con Rossetto (21-21), Ortolani c’è, Mason risponde con un altro touch out (22-22). Norgini rileva Babatunde nel turno al servizio; il vantaggio Messina lo firma Mason con un diagonale strettissimo (22-23). Ortolani è una certezza, Diop trova un diagonale pazzesco da seconda linea (23-24). Chiude il parziale un muro di Diop (23-25). 5 errori di San Giovanni, 4 di Messina. Migliore realizzatrice Diop con 8 punti.

Nel quarto set, confermata Babatunde per Modestino. Parini e Piovesan aprono con un doppio vantaggio San Giovanni (2-0). Babatunde fa registrare il primo punto Messina (2-1). Piovesan conclude, con un diagonale, un long rally avvincente (3-1). Ortolani sbaglia dai nove metri, Nardo e Nicolini esaltano il pubblico del PalaMarignano (5-2). Sull’errore di Mason, Bonafede ferma il gioco (6-2).

Al rientro, Diop si prende un touch-out, Mason sbaglia la battuta, l’opposto toscano il diagonale (8-3). Primo tempo di Olivotto, muro di Diop e Messina riduce a tre punti la distanza tra le due formazioni (8-5). Babatunde mette dove non può arrivare nessuno, un attacco dal centro (10-6). La difesa di Messina è piazzata ma Ortolani passa comunque. Il lungo linea di Piovesan è dentro (12-6); coach Bonafede chiama il time-out.

Piovesan da posto 4, Diop in pipe; sempre di sei lunghezze il distacco (13-7). Ancora Piovesan in attacco e Ortolani a muro; San Giovanni vola a +8 (15-7). Diop vincente da zona sei, Consoli risponde immediatamente (16-8). Da posto 4, Diop tira largo, Piovesan si conferma la migliore del momento (19-8), ma un tocco a rete delle Zie, un attacco di Mason e un errore di Piovesan tengono in piedi Messina (19-11); time-out chiamato da Bellano.

Al rientro, Olivotto vincente in primo tempo, ma Consoli interrompe la serie di Messina (20-12). Bagnoli rileva Piovesan nel turno al servizio; Olivotto mura Nardo (20-13). Mason fuori per Norgini. Diop accorcia ancora con un touch-out, Nardo si riprende il servizio (21-14). Su una palla slash, Parini non sbaglia (22-13). Nel finale tutto di San Giovanni, spazio per due attacchi vincenti di Diop. La chiude Ortolani che trova set, match e il primo posto per San Giovanni (25-16). 2 errori per San Giovanni, 7 per Messina. Migliori realizzatrici Piovesan e Diop con 7 punti.

MVP del match, Claudia Consoli (Omag-Mt San Giovanni); Top Spiker e Top Blocker, Bintu Diop con 24 punti (20 in attacco con una percentuale del 33 e 4 muri), Top Acer, Serena Ortolani, con 2 ace. Complessivamente, 13 errori per le romagnole, 25 errori per le siciliane.

Nel post-gara, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “San Giovanni ha vinto meritatamente perché è stata più concreta e più continua di noi. Una sconfitta che ci può stare. All’inizio avrei firmato per avere un ruolino di marcia con otto vittorie e una sconfitta alla fine del girone di andata. Ci sarà tutto il girone di ritorno per rifarsi. Quella di oggi dovrà essere una lezione da cui trarre delle indicazioni e poter migliorare ancora. E’ un campionato molto strano: si può vincere o perdere con chiunque. In realtà, dobbiamo portarci via quanto di buono fatto in un campo difficilissimo e ricominciare con grande ottimismo il girone di ritorno”.

Omag-Mt San Giovanni in M.no vs Akademia Sant’Anna Messina 3-1 (25-22, 25-18, 23-25, 25-16)

Omag-Mt San Giovanni in M.no: Ortolani 15, Polesello n.e., Nicolini 6, Valoppi (L) 0, Ravarini n.e., Consoli 17, Piovesan 19, Parini 7, Meliffi (L) n.e., Bagnoli 0, Monti n.e., Sassolini n.e., Nardo 12, Merli n.e.. All. M.Bellano, A.Zanchi

Akademia Sant’Anna Messina: Norgini 0, Olivotto 11, Carraro 0, Modestino 7, Rossetto 12, Mason 5, Trevisiol , Caforio (L) 0, Babatunde 7, Guzin n.e., Diop 24. All. F.Bonafede, Ass. F.Ferrara

Arbitri: Gianmarco Lentini e Giorgia Adamo

Videocheck: Michele Albergamo

Durata set: 27’, 26’, 31’, 26’

MVP: Claudia Consoli (Omag-Mt San Giovanni in M.no)

