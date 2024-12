Volley, Akademia Messina pronta al riscatto: sfida a Imola dopo lo stop a San Giovanni

StrettoWeb

Archiviata la sconfitta con San Giovanni, Akademia Sant’Anna pronta ad aprire il girone di ritorno, ancora in terra di Romagna. Domenica, 8 dicembre – nell’inedito orario di inizio delle 15.30 – le SuperGirls di coach Fabio Bonafede torneranno protagoniste sul taraflex contro la Csi Clai Imola. L’impegno del “PalaRuggi” sarà il primo di sei match ravvicinati che le messinesi disputeranno tra l’8 e il 22 dicembre. Dopo il rientro in Sicilia, infatti, Akademia nuovamente in campo mercoledì, 11 – ore 20.30 -, questa volta al PalaRescifina di Messina, nell’anticipo della 4à giornata di ritorno contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (si sarebbe dovuto giocare nel giorno di Santo Stefano).

Quattro giorni appena e siciliane ancora protagoniste, sempre innanzi al proprio pubblico, nel confronto della 2ª giornata di domenica 15 dicembre – ore 15 – con la C.B.L. Costa Volpino. Mercoledì, 18 dicembre – ore 20.30 – sarà, poi, la volta della gara unica dei quarti di coppa Italia contro la Trasporti Bressan Offanengo, terzo confronto in sette giorni nell’impianto messinese, un’opportunità unica di vivere la competizione riservata solo alle migliori otto formazioni di tutta la A2. Infine, ultimo match dell’anno sul taraflex del “PalaGeorge” di Montichiari (BS), domenica 22 dicembre – ore 16 –con la Valsabbina Millenium Brescia.

La presentazione della sfida

Intanto, primo atto della serie quello di domenica prossima contro le neopromosse bianco-blù. Nella gara di andata, unico precedente tra le due formazioni, vittoria della siciliane (3-1: 28-26, 25-19, 21-25, 25-15) dopo un primo set vinto ai vantaggi, un secondo e terzo parziale con buon margine e il terzo lasciato alle ospiti. Migliore realizzatrice del match, l’opposto Bintu Diop con 21 punti (17 in attacco con una percentuale del 33, 3 muri e 1 ace); Top Blocker la centrale Dalila Modestino con 4 muri, mentre al servizio nessun atleta in particolare evidenza (solo 3 ace per parte). Infine, Top Receivers, i liberi Giorgia Caforio e Alessia Mastrilli, rispettivamente con il 59 % di positività (44 % di perfette) su 27 ricezioni, la prima, il 59 % di positività (12 % di perfette) su 17 ricezioni, la seconda. 11 i muri di Messina, 8 quelli di Imola; 27 gli errori delle siciliane, 24 quelli delle romagnole.

Migliore realizzatrice stagionale delle prossime avversarie di Akademia, l’opposto Sara Stival con 113 punti (102 in attacco con il 29,6 %, 5 muri e 6 ace), la centrale Eva Ravazzolo con 93 punti (61 in attacco con una percentuale del 50,4, 26 muri, 6 ace) e la schiacciatrice Katarina Bulovic con 75 punti (62 in attacco con il 26,5 %, 10 muri, 3 ace).

Nelle speciali classifiche di categoria, 1° posto tra le Top Spikers per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 191 punti, 9° posto tra le Top Blockers per Eva Ravazzolo (Csi Clai Imola) con 26 muri, 18° per Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 21. 3° posto tra le Top Acers per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 16 servizi vincenti. 7a posizione tra le Top Receivers per Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 45,14 % di perfette, 16° per Valentina Pomili (Csi Clai Imola) con il 36,84 %. Un solo precedente tra le due squadre; nel girone di andata della stagione in corso, successo per Akademia (3-1). Nessuna ex del match.

Dove guardare la partita

Il match di domenica 8 dicembre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Simone Magnino e Dalila Villano, con il supporto al video-check di Mattia Massone, sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: Csi Clai Imola vs Akademia Sant’Anna

Le parole della centrale Rossella Olivotto

A presentare la sfide del “PalaRuggi” di domenica, la centrale Rossella Olivotto: “Imola non è squadra da sottovalutare. Già all’andata ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene. Formazione molto energica e su questo fonda il proprio punto di forza. Dovremo essere brave a partire concentrate e a mantenere il nostro livello di gioco, facendo valere la nostra fisicità”.

Il programma di giornata

Questi gli altri incontri in programma nel tabellone del Girone A – prima giornata di ritorno: Brescia vs Mondovì, Castelfranco Pisa vs Lecco, Costa Volpino vs San Giovanni in M.no, Macerata vs Casalmaggiore.

Classifica: San Giovanni in M.no 24, Akademia Sant’Anna 23, Macerata e Brescia 18, Imola 13, Costa Volpino 11, Lecco 10, Casalmaggiore 9, Castelfranco Pisa 7, Mondovì 2

