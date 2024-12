Virtus Messina, due nuovi arrivi: ufficiali Insana e Cacciola

StrettoWeb

Grandi colpi di mercato per la Virtus Messina: tesserati il difensore Antonio Insana ed il centrocampista Alessandro Cacciola. Continuano le operazioni di rafforzamento del roster in casa Virtus Messina: i vertici societari giallorossi finalizzano due trattative molto importanti, andando ad aumentare il tasso qualitativo del roster a disposizione di mister Francesco Trimarchi. La Virtus Messina è lieta di accogliere, nella propria famiglia, il difensore Antonio Insana ed il centrocampista Alessandro Cacciola.

Nato a Messina il 31 agosto del 1995, la carriera di Insana inizia nella stagione 2012/2013 con la casacca della neonata Atletico Messina, confermandosi nel corso degli anni come uno dei punti di riferimento del club. In biancoazzurro Insana passerà ben dieci stagioni e mezzo (fino al gennaio del 2023), divenendo protagonista della gloriosa scalata del club dal campionato di Terza Categoria a quello di Promozione. Ultima avventura con la maglia del Riviera Nord, in Prima Categoria, a completare il prestigioso curriculum di un elemento molto esperto.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Città di Messina, Cacciola passa all’ACR Messina nel 2011, militandovi fino all’estate del 2014. La prima esperienza nel ‘mondo dei grandi’ arriva con la chiamata del Due Torri, formazione impegnata nel campionato di Serie D della quale veste la casacca fino all’estate del 2016. Seguono i trasferimenti alle corti del Pistunina (in Eccellenza), del Messina Sud (in Promozione) e del Real Gazzi, con il quale ottiene la promozione nel campionato di Prima Categoria. Ultima esperienza (anche per lui) in maglia Riviera Nord, in Prima Categoria.

Insana e Cacciola decidono di abbracciare il progetto peloritano, accettando la richiesta del direttore generale Marco Metallo e del direttore sportivo Giuseppe Raffaele: due profili che possono dare tanto alla causa giallorossa in vista dei prossimi, decisivi appuntamenti.

