Villa San Giovanni, Forza Italia: “al Comune regna sovrana la confusione, scelte scellerate e totale disorganizzazione”

“La confusione regna sovrana a Palazzo San Giovanni e dietro quella che viene definita rotazione dei dirigenti, si sta realizzando una concreta attività di disorganizzazione dei settori ed uffici comunali. Tutto ciò sancito, seppur nel silenzio preoccupante del governo Caminiti, dall’ assenza protratta da giorni del neo comandante della polizia municipale che, poco meno di un mese dalla sua nomina seppur non a tempo pieno e indeterminato, sembra aver “gettato la spugna” rispetto all’ impegno assunto con l’amministrazione comunale Villese. Tutto ciò in uno dei mesi più caldi dal punto di vista della viabilità cittadina, fonte di esodo e di avvio di misure straordinarie, quale le eventuali “fasi” di traffico natalizio coordinate in collaborazione con la Prefettura”. Lo affermano in una nota i Consiglieri Comunali del Gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco.

“Disorganizzazione, mancanza di programmazione a causa di scelte scellerate e poco organiche in un momento poco opportuno che non hanno sortito alcun effetto positivo in città e che anzi guarda preoccupata l’evolversi degli eventi senza che vi sia una vera presenza politica e di guida dei processi decisionali in uno dei settori fondamentali della vita amministrativa del Paese”.

“E tutto ciò si è verificato anche in altri settori con uno stato di “confusione amministrativa” che rappresenta l’antitesi del c.d. buon governo ed esercizio di buone pratiche. In tal senso chiediamo un concreto ripensamento al Sindaco ed alla sua Giunta affinché si possano programmare interventi strutturali che seppur legittimi devono essere ben concertati al fine di evitare quanto sta accadendo in queste ultime settimane. Il rientro della dott.ssa Canale quale guida del settore della Polizia Municipale nel momento più importante per la viabilità cittadina che non può e non deve essere lasciato senza guida amministrativa a causa di una mala gestione politica senza precedenti”.

“Un segnale ancora una volta non di critica ma di collaborazione verso un governo locale che è “sempre sordo” rispetto alle proposte ed alle esortazioni che facciamo come minoranza ma che noi, per senso di responsabilità verso la città, continueremo a fare”.

