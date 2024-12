Al via la 3ª edizione di RaccontArti: il Festival di arti e mestieri che celebra la bellezza dell’artigianato calabrese

StrettoWeb

Il valore artigiano nel cuore del centro storico di Catanzaro. Dal 13 al 30 dicembre, la sala esposizioni “Ex Stac” di piazza Matteotti ospiterà la terza edizione di RaccontArti, il Festival di arti e mestieri promosso da Confartigianato Imprese Calabria. Un evento reso possibile grazie al patrocinio gratuito del Comune di Catanzaro e al sostegno economico di Ancos Confartigianato, in collaborazione con le cinque strutture territoriali calabresi. RaccontArti si propone, in continuità con le edizioni precedenti, di valorizzare l’artigianato locale, trasformando la maestria degli artigiani in un vero e proprio racconto fatto di bellezza, tradizione e creatività. Non solo esposizione e vendita di manufatti, ma anche momenti di incontro, conoscenza e aggregazione che coinvolgeranno l’intera comunità e i visitatori.

La formula vincente delle prime due edizioni, che hanno attirato oltre 5000 presenze, verrà arricchita quest’anno da un programma ancora più articolato, con l’obiettivo di creare un’esperienza coinvolgente per tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti. L’edizione 2024 sarà caratterizzata dalla partecipazione attiva degli istituti scolastici di Catanzaro, con cinque giornate dedicate agli studenti. Durante queste giornate, i giovani potranno incontrare gli artigiani espositori, partecipare a laboratori e attività pensate per avvicinarli alle arti manuali, promuovendo così la conoscenza e l’amore per l’artigianato.

Sedici 16 artigiani espositori; cinque giornate di incontri con le scuole; due workshop; sei laboratori per adulti e bambini; sette eventi musicali; sono solo alcuni dei numeri di questa edizione. RaccontArti non è solo un festival, ma un’occasione per riscoprire il valore delle arti manuali e il patrimonio culturale calabrese. Attraverso il dialogo diretto con i maestri artigiani, il pubblico potrà apprezzare la cura, la passione e la tradizione che si celano dietro ogni manufatto.

Con un’offerta che spazia dalla moda alla pittura, dai laboratori alle esibizioni musicali, l’evento punta a consolidare il legame tra arte, cultura e comunità, offrendo un momento di bellezza condivisa in un periodo, quello natalizio, particolarmente adatto a riscoprire il valore delle tradizioni e della solidarietà. Appuntamento, quindi, con il taglio del nastro per venerdì 13 dicembre alle 18.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.