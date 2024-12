Tragedia a Verona, morto un giornalista e docente di Reggio Calabria: un’auto lo ha travolto

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso in queste ore la Calabria e nello specifico Reggio. A Verona è morto Luigi Carbone, giornalista e docente, investito da un’auto nella giornata di ieri, 8 dicembre. Carbone, vicepreside dell’Istituto Marconi di Verona, aveva 53 anni. Stava camminando quando è stato travolto da un’auto guidata da un 86enne, che non si sarebbe accorto di nulla.

Nato a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Carbone aveva lavorato da giornalista perlopiù a Cosenza, alla Gazzetta del Sud. Successivamente aveva intrapreso la strada dell’insegnamento, trasferendosi in Veneto.

Il cordoglio di Riccardo Succurro

Il messaggio di cordoglio di Riccardo Succurro, Presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. “È improvvisamente scomparso il professore Luigi Carbone, un gioachimita. Un tragico incidente stradale a Verona, dove insegnava, lo strappa all’affetto della sua cara famiglia. Da professore di Italiano all’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di San Giovanni in Fiore si è fatto apprezzare per la sua acutezza intellettuale, la gentilezza e l’eleganza dei modi, la grande preparazione e l’amore verso Gioacchino da Fiore. Abbiamo tenuto insieme tanti incontri con i suoi studenti, ragazzi motivati ed educati. Fu per lui una gioia straordinaria la presentazione di un suo libro nella saletta didattica del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, che definì “la culla della conoscenza gioachimita”. Ne ricordiamo le brillanti e coinvolgenti relazioni nell’ambito dei Dantedì e lo indichiamo come esempio per la Scuola. Siamo convinti che da lassù, nell’Olimpo degli studiosi gioachimiti, continuerà ad inviare i suoi acuti commenti. Ciao Luigi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.