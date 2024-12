Trionfo di Solidarietà e Cultura: “Incastri ad Arte” incanta Valdina

Il 29 settembre il Poggio del Tempo Perduto di Valdina si è trasformato in un palcoscenico di emozioni e solidarietà con l’evento Incastri ad Arte, organizzato da Kano Sartoria Sociale in collaborazione con Libratevi e ASD Duilia.

La serata ha conquistato il pubblico con un mix di esperienze sensoriali, cultura e impegno sociale, confermandosi un successo straordinario. Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il progetto di solidarietà Kano Gambia Taylor, volto a sostenere giovani talenti e promuovere la sartoria sociale in Gambia.

Una Cena Sensoriale Indimenticabile

La serata si è aperta con una cena sensoriale al buio, magistralmente curata dagli chef Anthony Andaloro e Hana Barqawi. Gli ospiti hanno vissuto un’esperienza immersiva, riscoprendo il cibo attraverso i sensi, guidati da sapori autentici e creativi che hanno reso la cena un momento unico. Toccante il momento di riflessione da parte della palestinese Hana che ha voluto

La Bellezza della Tradizione Africana

Grande applauso per la sfilata in abiti africani firmati dal talentuoso stilista Faburama Ceesay. Le sue creazioni hanno raccontato storie di cultura, identità e artigianato, illuminando la passerella con colori vivaci e tessuti pregiati che hanno trasportato il pubblico in un viaggio tra tradizione e modernità. Gli abiti hanno narrato la storia di Faburama, quindi sia abiti realizzati in Stile Africano, ma anche abiti e accessori moda che guardano all economia circolare e alla sostenibilità realizzati con scarti di tessuto wax e jeans dismessi. A condurre il tutto è stato il presentatore Giovanni Remigare che ha guidato la serata con passione e professionalità, regalando al pubblico momenti di intrattenimento e riflessione.

Solidarietà che Unisce

Incastri ad Arte non è stato solo un evento culturale, ma una manifestazione di comunità e solidarietà. La partecipazione entusiasta ha permesso di raccogliere fondi preziosi per il progetto Kano Gambia Taylor, un’iniziativa che darà una nuova speranza a tanti giovani in Gambia, offrendo loro strumenti per costruire un futuro migliore. Kano Sartoria Sociale e i partner dell’evento, Libratevi e ASD Duilia, hanno espresso, attraverso le parole di Marica D’Amico, profonda gratitudine a tutti i partecipanti, sottolineando quanto l’unione di arte, cultura e solidarietà possa fare la differenza.

L’evento è stato una celebrazione dell’inclusione, della diversità e del potere della comunità. Un grande traguardo per Valdina e un passo significativo verso un mondo più equo e solidale.