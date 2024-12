Storico passaggio di consegne per il primo comandante del nuovo Centro di Mobilitazione Calabria del corpo militare volontario Cri

StrettoWeb

In una cerimonia ufficiale tenutasi nei giorni scorsi, è avvenuto il passaggio delle competenze territoriali tra il Centro di Mobilitazione Meridionale pugliese e quello della Calabria. Il Tenente Colonnello Carlo Bosna, fino al 6 settembre 2024 responsabile delle attività sul territorio, ha ufficialmente ceduto il comando al Capitano Silvestro Passarelli, nuovo e primo comandante del costituito Centro di Mobilitazione Calabria. A suggellare l’avvenimento e il significativo momento di transizione, la presenza del Numero Uno del glorioso Corpo Militare in Italia, il Maggior Generale Gabriele Lupini, che con il proprio intervento ha sottolineato l’importanza strategica e operativa di questo avvicendamento per il rafforzamento delle attività sul territorio calabrese.

La cerimonia ha rappresentato non solo un passaggio formale di consegne, ma anche un momento di riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati da entrambe le figure nella gestione delle rispettive responsabilità. Il Tenente Colonnello Carlo Bosna, durante il proprio mandato, ha garantito la gestione efficace delle attività del Centro di Mobilitazione Meridionale, rafforzando la collaborazione con le realtà locali e promuovendo una visione operativa orientata all’efficienza e alla sinergia. Nel proprio intervento di commiato, ha espresso parole di fiducia per il proprio successore, augurandogli un futuro di successo alla guida del nuovo centro regionale.

Il Capitano Silvestro Passarelli, stimato ufficiale di grande esperienza operativa, con notevoli esperienze in teatri di guerra internazionali, nell’assumere il comando del Centro di Mobilitazione Calabria, ha promesso il proprio impegno nel proseguire il lavoro avviato, puntando a migliorare ulteriormente il coordinamento territoriale e la prontezza operativa, in linea con i valori e la missione istituzionale. L’evento, che ha avuto luogo a Bari, ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dei Centri di Mobilitazione nel tessuto operativo e sociale del territorio.

L’avvicendamento tra i due ufficiali, Bosna e Passarelli, segna, dunque, un nuovo capitolo per la Calabria, che potrà contare su un comandante determinato e capace di affrontare le sfide future con la massima determinazione. L’Ispettore Generale Lupini, concludendo il proprio discorso, ha espresso gratitudine a entrambi gli ufficiali per il loro impegno, sottolineando come questi passaggi di consegne siano essenziali per garantire la continuità e la crescita delle capacità operative sul territorio. La cerimonia si è conclusa con gli applausi dei presenti, fra i quali il vice comandante del Centro di Mobilitazione Calabria, tenente Mario Arestia, quale segno di stima e augurio per un futuro di successi e di proficua collaborazione.

