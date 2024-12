Stilo, presentato il libro dedicato ai “Borghi più belli d’Italia”

StrettoWeb

È stato presentato questa mattina a Stilo il secondo volume della collana “Viaggio nei Borghi più belli d’Italia – Centro ritratti della meraviglia attraverso la filatelia”, una pubblicazione voluta da Poste Italiane e dall’Associazione i Borghi più Belli d’Italia e curata da Claudio Bacilieri. Quest’anno la copertina è dedicata alla Cattolica di Stilo, il tempietto bizantino costruito tra il IX e X secolo, candidato a far parte della lista Unesco dei siti patrimonio dell’umanità e rappresentato su uno dei francobolli della serie turistica dedicati ai Borghi d’Italia emessi il 5 luglio scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La pubblicazione è un viaggio fotografico, arricchito da informazioni storiche e turistiche dei luoghi ritratti in ogni pagina e arricchite dai francobolli e dagli annulli speciali dedicati alle bellezze paesaggistiche della nostra penisola e alle loro principali ricorrenze, oltre a tre foglietti erinnofili con dieci chiudilettera ognuno realizzati in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nel volume vengono suggeriti ai lettori alcuni veri e propri percorsi che attraversano e raccontano i cento piccoli paesi di tutta Italia scelti per l’occasione. Luoghi pieni di poesia – illustra il curatore della pubblicazione – e suddivisi, mantenendo l’impostazione originaria, in quattordici itinerari regionali o interregionali per suggerire ai lettori possibili percorsi nelle terre dell’Altrove.

Questa seconda edizione del volume identifica un nuovo percorso in alcuni dei Borghi più belli d’Italia – come evidenziato nella prefazione – invitando i lettori a esplorare non solo la loro bellezza paesaggistica e architettonica, ma anche la loro storia filatelica. In questo modo riscopriamo come la Filatelia e i francobolli in particolare siano parte integrante dell’identità di queste piccole realtà in cui Poste Italiane è da sempre presente, perpetuando una tradizione che rende l’Italia un Paese unico e ricco di storia.

L’itinerario calabrese suggerito ai lettori del libro parte da Oriolo, la “Vedetta dello Jonio”, per proseguire attraverso i “comignoli capricciosi” di Civita e a Badolato, dove “nessuno è straniero” e concludersi proprio a Stilo, nella “Città del Sole” e patria del filosofo Tommaso Campanella.

Poste Italiane, per l’occasione, ha realizzato anche uno speciale annullo dedicato ai “Riti dell’Immacolata” che, in ogni festività natalizia, vengono riproposti da tutta la comunità stilese in un’atmosfera intrisa di fascino e mistero.

