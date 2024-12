Startup Ecosystem Stars Awards 2024: premiate Regione Calabria e Fincalabra Spa

StrettoWeb

La Regione Calabria, in collaborazione con Fincalabra Spa, è tra i vincitori del Startup Ecosystem Stars Awards 2024, prestigioso riconoscimento internazionale che individua le migliori organizzazioni governative impegnate nello sviluppo e nella promozione di ecosistemi startup innovativi a livello globale. L’evento è stato organizzato da International Chamber of Commerce (ICC) e Mind the Bridge, in partnership con l’OECD, la Commissione Europea e Microsoft.

La Regione Calabria e Fincalabra hanno ricevuto il premio come Best-in-class Startup Programs per l’impegno nella promozione dell’innovazione, del talento locale e della crescita economica sostenibile. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo chiave delle iniziative della Regione nel rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale attraverso programmi mirati a supportare startup e PMI innovative.

“Ricevere questo premio rappresenta un traguardo importante e testimonia il nostro impegno a promuovere l’innovazione come motore di sviluppo, sostenendo le nostre startup e rafforzando il nostro posizionamento a livello internazionale, anche nell’ottica delle prossime e importanti azioni che stiamo programmando a supporto del sistema regionale dell’innovazione e della ricerca, tra le quali la prossima ed imminente pubblicazione di un bando interamente dedicato al mondo delle Start Up calabresi” – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Rosario Varì.

Anche Giosy Romano, Presidente di Fincalabra Spa, ha espresso soddisfazione: “Essere riconosciuti tra i migliori ecosistemi di innovazione dimostra che la forte sinergia tra la Regione Calabria e Fincalabra sta andando nella giusta direzione ed è un forte stimolo. Il nostro obiettivo è continuare a supportare le startup e attrarre investimenti, contribuendo al progresso economico e sociale della Regione seguendo gli indirizzi del presidente Roberto Occhiuto, al quale cogliamo l’occasione di rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione, auspicando, anche con questo bel risultato, di poter contribuire ad una sua più celere ripresa”.

La cerimonia svoltasi a Parigi ha visto la Calabria premiata accanto ad altre eccellenze internazionali come Seoul Business Agency, Colorado Office of Economic Development and International Trade, Tech Barcelona e il National Innovation Agency della Thailandia. Questo riconoscimento certifica il ruolo della Calabria nell’impegno allo sviluppo di politiche innovative e programmi a sostegno delle startup.

