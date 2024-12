Mondiale per Club 2025: le avversarie di Inter e Juventus

StrettoWeb

Svolto quest’oggi il sorteggio del nuovo Mondiale per Club, il torneo cambia format e strizza l’occhio al Mondiale per Nazionali. Nella nuova formula prevista per il 2025 presenti 32 squadre suddivise in 8 gironi da 4, con le prime due qualificate alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale con un totale di 63 partite (niente finale terzo posto).

I posti sono stati assegnati in base ai seguenti criteri: 12 all’UEFA, 6 alla CONMEBOL, 4 all’AFC, 4 alla CAF, 4 alla CONCACAF, 1 all’OFC e 1 al Paese ospitante.

Inter e Juventus le uniche due presenti, qualificate grazie alla loro posizione nel ranking. Entrambe sono in seconda fascia. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli USA con finale al MetLife Stadium di New York.

Mondiale per Club durante il calciomercato

Il Mondiale per Club si svolgerà durante il calciomercato estivo. Secondo il regolamento ogni squadra può apportare, tra il 27 giugno e il 3 luglio, fino a un massimo di sei modifiche nel proprio roster. I club potranno sostituire, quindi, i calciatori nel corso del torneo e aggiungere 2 nuovi nomi alla lista che non deve però mai superare quota 35 calciatori.

I vincoli del sorteggio

“Saranno applicati – si legge dal comunicato della FIFA – diversi vincoli durante il sorteggio, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto la UEFA (Europa), che sarà rappresentata da 12 club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei.

Un principio di classificazione a coppie basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della fascia 1 quando si assegnano i rispettivi gironi. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati“.

I Gironi del Mondiale per Club 2025

Girone A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

Girone B

PSG

Atletico Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Girone C

Bayern Monaco

Benfica

Boca Juniors

Auckland City

Girone D

Flamengo

Chelsea

Leon

Es Tunis

Girone E

River Plate

Inter

Monterrey

Urawa Red Diamonds

Girone F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundonws

Girone G

Manchester City

Juventus

Wydad Casablanca

Al-Ain

Girone H

Real Madrid

Salisburgo

Al-Hilal

Pachuca

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.