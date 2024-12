San Luca “piange” il suo impianto abbandonato: “stadio ‘Corrado Alvaro’ simbolo da restituire alla comunità”

StrettoWeb

“In seguito delle vicende che hanno interessato lo stadio “Corrado Alvaro” di San Luca, è doveroso porre l’attenzione su una situazione che compromette il valore simbolico e sociale di una struttura sportiva fondamentale per il territorio”. Così si esprime il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti. “Nel 2017 – prosegue Occhipinti – il rinnovato stadio è stato inaugurato con grande entusiasmo durante l’evento “In campo per il futuro”, una manifestazione che aveva visto la partecipazione della Nazionale Magistrati e della Nazionale Cantanti, rappresentando un momento di forte unione e sensibilizzazione sui temi della legalità e della crescita sociale. Quell’evento, organizzato in collaborazione con istituzioni locali e nazionali, voleva lanciare un messaggio chiaro: lo sport è un baluardo di legalità e un’opportunità per costruire un futuro migliore per i giovani di San Luca”.

“Purtroppo – spiega ancora il Commissario metropolitano dell’Udc -, le vicende successive hanno oscurato quella speranza. Nel settembre 2023, lo stadio è stato posto sotto sequestro per irregolarità nei servizi igienici. La situazione è ulteriormente peggiorata con la recente chiusura totale dell’impianto, comunicata dal Comune di San Luca lo scorso 8 ottobre 2024, a causa della scadenza dell’agibilità e delle necessarie verifiche tecniche ancora in sospeso. Questo ha avuto un impatto devastante sulla società calcistica San Luca 1961, costretta a emigrare verso altri impianti per le gare ufficiali, mettendo a rischio la sua stessa partecipazione al campionato di Eccellenza e scoraggiando una comunità già provata”.

“In qualità di Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, faccio appello a tutte le istituzioni competenti – dal Comune di San Luca alle autorità regionali e nazionali – affinché si attivino senza ulteriori ritardi per risolvere questa vicenda. È necessario ristabilire le condizioni di agibilità e garantire la piena funzionalità dello stadio Corrado Alvaro”.

