Rosarno in festa per il Natale 2024: il programma completo

StrettoWeb

Il Sindaco Pasquale Cutrì, l’assessore con delega al servizio spettacolo, Antonino Pronestì, e l’intera Amministrazione comunale sono lieti di presentare il ricco calendario di eventi natalizi che animeranno la città durante le festività, con iniziative pensate per tutta la comunità e per rendere questo Natale ancora più speciale. La stagione delle festività prenderà il via l’8 dicembre 2024, con l’attesa accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo, prevista per le ore 17:30. Un momento suggestivo che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti, seguito dal concerto del Corona Gospel Choir, che si terrà alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

Molti degli appuntamenti sono pensati per i più piccoli: il 13 dicembre vedrà la realizzazione della quarta edizione di Babbo Natale Scarburato, un evento dedicato agli alunni delle scuole d’infanzia e primaria, a cura dell’Associazione Scarburati, che coinvolgerà i bambini dalle ore 10:00 alle 12:00. Durante i giorni 13, 16, 17 e 18 dicembre, si terranno anche gli incontri con Babbo Natale, organizzati dai volontari del Servizio Civile Universale, che porteranno gioia nelle scuole primarie e dell’infanzia.

Il programma proseguirà con una serie di iniziative: mercatini di Natale in Piazza Duomo il 17 dicembre, dalle ore 15:00 alle 19:00; un saggio natalizio a cura della scuola di ballo “Like Dance” al Palazzetto dello sport il 20 dicembre alle 18:00; e il tradizionale flash mob e balli di gruppo in Piazza Duomo il 21 dicembre, a partire dalle ore 12:00. Sempre il 21 dicembre, al Palazzetto dello sport, si terrà l’emozionante appuntamento con il Christmas Dance, a cura del Centro Danza Ro.ma.

Il 22 dicembre vedrà la Piazza Duomo trasformarsi nel cuore pulsante delle festività con il Villaggio di Natale e animazioni per bambini a partire dalle ore 10:00, mentre per le vie cittadine si esibiranno gli Ottopiù Street Band e i tradizionali zampognari.

Il 23 dicembre, in Piazza San Rocco, si terrà il tombolone natalizio, un gioco di gruppo che coinvolgerà grandi e piccini, organizzato dai volontari del Servizio Civile Universale, mentre il Coro Polifonico “Giovanni Paolo II” offrirà un concerto presso la Chiesa del Rosario.

Il 28 dicembre, tornerà il Tombolone Natalizio con l’organizzazione a cura del gruppo Scout Agesci Rosarno 1, che accoglierà tutti i partecipanti presso l’Auditorium di Via Umberto.

Le iniziative non si fermano qui. Dall’8 dicembre all’8 gennaio, sarà possibile visitare il Presepe Tradizionale, allestito dalla Pro Loco presso la Chiesa del Purgatorio, mentre dal 15 dicembre all’8 gennaio il Corso Garibaldi e Piazza San Rocco si trasformeranno nella Via del Natale, giunta alla seconda edizione, a cura delle Associazioni Afero e Nuovamente. In via Elena, inoltre, sarà esposta un’affascinante impalcatura di frasi sospese in onore dei migranti rosarnesi, a cura di Freccia Network. Da non perdere anche la Mostra dei Presepi Artigianali, allestita dall’Associazione Fibi Royal Club Rosarno presso la Chiesa del Rosario.

Il Comune di Rosarno desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha da sempre supportato il nostro territorio e le iniziative che promuovono la crescita culturale e sociale della comunità. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni del territorio che, con il loro impegno e la loro dedizione, contribuiscono a rendere ogni anno il Natale di Rosarno sempre più speciale e ricco di iniziative. Il sostegno continuo della Città Metropolitana e delle realtà locali ha reso possibile la realizzazione di questo progetto natalizio, contribuendo a rafforzare il legame tra il Comune e il suo territorio. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a queste manifestazioni, che rappresentano un’opportunità per ritrovarsi insieme, condividere momenti di gioia e celebrare le tradizioni natalizie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.