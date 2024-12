Roma in caduta libera a -2 dal B-aratro: l’Atalanta sbanca l’Olimpico ed è seconda | CLASSIFICA

StrettoWeb

La 14ª Giornata di Serie A si chiude con il big match del lunedì fra Roma e Atalanta. Una gara che presenta tante sotto-trame interessanti, dal ritorno all’Olimpico di Ranieri a quello di Zaniolo, passando per la striscia di vittorie dell’Atalanta e il trend negativo dei giallorossi.

Una partita che conferma i valori visti in questa prima metà di stagione: l’Atalanta è una seria candidata allo Scudetto, la Roma rischia di doversi guardare più dietro che davanti. Al triplice fischio la festa è nerazzurra. Ed è così da 8 partite consecutive. L’Atalanta non si ferma più, sbanca 0-2 l’Olimpico e sale al secondo posto in solitaria a -1 dal Napoli sfruttando gli stop di Lazio e Juventus, nonchè la gara da recuperare tra Fiorentina e Inter.

Al 69′ De Roon sblocca una gara che rischiava di impantanarsi nonostante l’Atalante avesse il pallino del gioco in mano: conclusione dal limite deviata da Celik, Svilar beffato. Nel finale Zaniolo entra in campo, si becca i fischi del suo ex pubblico e li ripaga con un’incornata che vale lo 0-2 con tanto di esultanza rivolta agli ex tifosi.

Oltre il danno anche la beffa, come si suole dire, per la Roma. I giallorossi sono in caduta libera. Sono lontani i mesi estivi in cui l’arrivo di Soulè era stato festeggiato come quello del Messia per una tifoseria che sognava in grande e ora fischia una squadra a 2 punti dalla zona retrocessione.

Risultati Serie A 14ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:45

Cagliari-Verona 1-0

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Como-Monza 1-1

Ore 18:00

Milan-Empoli 3-0

Ore 20:45

Bologna-Venezia 3-0

Domenica 1 dicembre

Ore 12:30

Udinese-Genoa 0-2

Ore 15:00

Parma-Lazio 3-1

Torino-Napoli 0-1

Ore 18:00

Fiorentina-Inter Rinviata

Ore 20:45

Lecce-Juventus 0-1

Lunedì 2 dicembre

Ore 20:45

Roma-Atalanta 0-2

Classifica Serie A

Napoli 32 Atalanta 31 Inter 28* Fiorentina 28* Lazio 28 Juventus 26 Milan 22* Bologna 21* Udinese 17 Empoli 16 Parma 15 Torino 15 Cagliari 14 Genoa 14 Roma 13 Lecce 12 Verona 12 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

