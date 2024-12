Rende ko contro Castanea: la femminile cede ad Angri

StrettoWeb

Non è un periodo fortunato per la Sintegra Rende, impegnata nel campionato di Serie B Interregionale basket. Perde ancora, in casa, contro Castanea per 79-85. Nonostante le 13 triple segnate, la squadra biancorossa non ha trovato la forza né l’intensità decisive nell’ultimo quarto per vincere il match.

È proprio il capitano, Simone Ginefra, a fare il punto sulla situazione attuale prima ancora che dell’ultima partita. “Stiamo attraversando un momento un po’ particolare, dove ci gira tutto storto“, spiega l’atleta della Sintegra. “Non riusciamo mai a chiudere una partita nel momento in cui mettiamo il naso avanti anche di quattro cinque lunghezze o anche di dieci e ci facciamo sempre recuperare, facendo rientrare in partita tutte le nostre avversarie“, è la sua amara analisi. Per Ginefra, infatti, non si sta dimostrando il vero valore della squadra.

“Ad inizio stagione abbiamo dimostrato di poter competere con le migliori squadre del campionato e anche di batterle. Oggi ci ritroviamo invece indietro, con una brutta classifica. Occorre rialzare la testa e ricominciare a lottare perché, solo con il duro lavoro, possiamo ritornare a essere la squadra di inizio campionato“.

L’ultima partita? “Altalenante, frenetica”, dice Simone Ginefra. “Sapevamo di dover vincere contro una diretta concorrente alla salvezza, soprattutto dopo essere stati battuti in casa loro all’andata, solo di un punto con l’ultimo da tre”, aggiunge. “Ora dobbiamo solamente continuare a lavorare in palestra e affrontare partita dopo partita le squadre che incontreremo. Dobbiamo arrivare bene, concentrati anche nella seconda fase. Quindi bisogna lavorare sia da un punto di vista mentale, sia tecnico che tattico ovviamente. Però sono molto fiducioso della squadra: abbiamo dimostrato di poter esprimere un’ottima pallacanestro e dobbiamo tornare a farlo, anzi lo faremo. Ne sono certo…”.

Tabellino Sintegra Rende Castanea 79-85

Sintegra Rende: Gatta 6, David ne, Beyrne Gomez 13, Lacadamo 2, Ginefra 9, Shvets’ 8, Ballati 18, Tartamella ne, Baquero 10, Guido 3, De Angelis 10. All. Carbone

Castanea: Cassano 9, Bellomo 10, Valente 7, Robero 20, Boccasavia 14, Natalini 2, Giovani ne, Vona 10, Mulevicius 4, Angarica Sanchez 9. All. Cavalieri

Arbitri: Perretti e Catalano

Note: parziali 23-16; 16-23; 18-25; 22-21

Sconfitta anche la B femminile

La partita ha avuto inizio con la squadra di Angri che ha subito imposto il proprio ritmo, chiudendo il primo periodo sul punteggio di 27 a 13, nonostante la tenacia delle locali (Gagliardi ha segnato 3 triple nel primo quarto). Nel secondo periodo, Rende ha reagito con un parziale di 7-0, ma le ospiti hanno mantenuto il controllo, andando all’intervallo sul 49 a 33.

Il terzo periodo ha visto Angri dominare ulteriormente, portando il punteggio a 74 a 44. Nell’ultimo periodo, nonostante la resistenza di Sara Ambrosio, che ha segnato 8 punti, ha chiuso la partita con un netto 87 a 56. Un match emozionante che però vede Rende ancora in difficoltà numerica.

Tabellino

Rende: Ambrosio 20, Codispoti 3, Giovinazzo 6, Tradigo, Longo 1, Carbone, Gagliardi 21, Manfrè 5, Russo.

Angri: Catalano 4, Manna 15, Kazantseva 21, Lombardo, Salerno 13, Pragliola 10, Falino 2, Coppola 6, Carcaterra 12, Capriati 4.

