La ReggioRavagnese pesca dalla Serie D: dalla Vibonese arriva un giovane scuola Benevento

“La società è lieta di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Antonio Centrella. Esterno destro, classe ‘06, cresciuto nel settore giovanile del Benevento, successivamente passato al Campobasso, dove ha militato nella formazione U17 del club molisano. In questa prima parte di stagione ha militato in Serie D tra le fila della Vibonese, mettendosi ben in mostra nel match di Coppa Italia dello scorso settembre al Granillo contro la Reggina”. Così in una nota la ReggioRavagnese annuncia il nuovo arrivo.

“Parliamo di un profilo in grado di interpretare al meglio il proprio ruolo, essendo bravo nella doppia fase oltre ad una duttilità tattica che gli consente di poter essere schierato anche a centrocampo. Felice di aver sposato la causa ReggioRavagnese, Antonio Centrella è pronto a dare il suo contributo affinché la squadra possa raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Le parole di Antonio Centrella

Le parole di Antonio: “la prima cosa che ho notato arrivato qui è che sono circondato da persone fantastiche. A partire dai direttori, presidenti, staff e giocatori. Mi hanno accolto tutti fin da dall’inizio come se fossi un fratello. Questa è una società seria con tante ambizioni e io sono contentissimo di farne parte. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi dando sempre il massimo. Forza Reggio Ravagnese non vedo l’ora di scendere in campo”.

