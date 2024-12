ReggioRavagnese, doppio addio: salutano Baima e Bongani

StrettoWeb

“La società comunica che il centrocampista Leonardo Baima e il difensore Gabriele Bongani, non sono più giocatori dell’ ASD ReggioRavagnese 1960. Si dividono le strade tra i colori amaranto e questi due ragazzi straordinari, ai quali va rivolto un sentito grazie per la loro serietà e l’impegno profuso in questa prima parte di stagione. Tutti noi auguriamo a Leonardo e Gabriele i migliori successi per il prosieguo della loro carriera calcistica”.

Così in una nota la ReggioRavagnese comunica un doppio addio: Baima e Bongani.

