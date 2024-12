“Reggio Città Natale”, i consiglieri di Falcomatà: “l’atmosfera natalizia rafforzi la volontà di costruire un futuro più luminoso per la città”

StrettoWeb

“Quello che sta per arrivare sarà un Natale pieno, con attività culturali variegate e vissuto col calore che finalmente merita la città“. Così i consiglieri dei Gruppi di maggioranza a Palazzo San Giorgio hanno commentato, in un comunicato stampa, la presentazione di “Reggio Città Natale” e dei tanti eventi che animeranno il centro e le periferie della città durante le prossime festività.

“Condividiamo e supportiamo la linea di indirizzo voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che in questi anni ha fatto della programmazione in ambito culturale e di promozione del territorio, un vero e proprio cavallo di battaglia, portando già in questi mesi dei risultati acclarati e indiscutibili. Lo abbiamo visto e vissuto tutti con l’Estate reggina e con le Feste mariane, passate alla storia con l’aggettivo “Memorabile”, e adesso siamo pronti a replicare con gli eventi natalizi. Grazie all’assessore Carmelo Romeo e a tutti gli uffici che si sono spesi lavorando con impegno per tempo, permettendo di arrivare prima del mese di dicembre a presentare le novità del Natale 2024. Un lavoro che quest’anno si è distinto per la forte volontà, perfettamente in linea con lo spirito del Natale, di voler abbracciare tutti: le periferie, i piccoli commercianti, le famiglie meno abbienti. Condividiamo la volontà di portare la luce e il calore delle festività fino ai confini di tutta la città”.

“La programmazione con largo anticipo non arriva dal cielo – hanno poi evidenziato i consiglieri – è invece il frutto di una preparazione, di un lavoro svolto senza sosta nei mesi precedenti. Lo vogliamo sottolineare perché sia chiaro anche a chi dovrebbe saperlo, per il ruolo che svolge di amministratore all’interno dell’ente: i fondi utilizzati non possono essere spesi se non per le finalità previste. Inutili dunque i tentativi di strumentalizzare anche un’attività come quella posta in essere per le festività, che ha l’unico scopo di far vivere la gioia del Natale a tutti e in ogni angolo della nostra bellissima Reggio”.

“Vogliamo tuttavia, in chiusura, mettere da parte ogni polemica e rifarci alle parole pronunciate dai due vicesindaci Versace e Brunetti durante la presentazione di “Reggio Città Natale”, affinché durante queste feste si faccia lo sforzo di superare ciò che è stato e si possa guardare avanti, col coinvolgimento di tutti. Cosi come condividiamo quanto affermato dai due delegati, Filippo Quartuccio e Giovanni Latella, rispetto all’importanza di vivere il periodo natalizio come un momento di promozione territoriale, rivolto non solo alla cittadinanza, ma anche ai tanti visitatori che nel prossimo mese avranno modo di apprezzare le bellezze della nostra città. L’invito è di vivere il Natale con serenità, ed è diretto a tutte le forze politiche, a tutti quelli che, indipendentemente dal colore della “casacca” che indossano, si battono per il bene di Reggio, affinché l’atmosfera del Natale rafforzi la volontà di lavorare insieme e costruire un futuro più luminoso per la città che stiamo realizzando”.

