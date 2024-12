Reggio Calabria, torna l’ombra del Regolamento-bavaglio. I consiglieri di Centrodestra: “richiesto l’intervento del Prefetto”

StrettoWeb

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio: e, a quanto pare, non è bastata l’aspra polemica sulla nuova bozza di Regolamento per le Commissioni Consiliari (rivelatosi poi un chiaro tentativo della maggioranza di mettere un bavaglio all’opposizione), a fermare la disperata corsa dell’attuale Amministrazione ad annullare ogni forma di controllo all’interno di Palazzo San Giorgio. Un documento, quello approvato nella scorsa Commissione Affari Istituzionali presieduta dal Consigliere Giuseppe Marino, che ha portato addirittura un membro della stessa maggioranza ad opporsi per via di una gravissima incongruenza che sorge rispetto proprio allo Statuto comunale vigente!” – attaccano così i Consiglieri comunali di Centrodestra, che ieri mattina con poca distanza di tempo, hanno inviato una nuova lettera al Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro per denunciare il palese contrasto che è emerso.

Le criticità

“Il cuore della questione, infatti, risiede nell’articolo 13 della bozza regolamentare, che limita gravemente il diritto delle Commissioni di convocare il Sindaco, gli Assessori e i Dirigenti. E mentre lo Statuto comunale, all’articolo 40, stabilisce chiaramente l’obbligo di partecipazione alle sedute per coloro che vengono convocati, il nuovo regolamento subordina tale dovere ad un preventivo accordo tra il Presidente di Commissione e coloro che devono essere auditi sulla data dell’incontro: conferendo dunque un’inaccettabile discrezionalità a chi è chiamato a rispondere di fronte alle istituzioni.” – spiegano i Consiglieri d’opposizione – “Questa inversione dei ruoli non è solo antidemocratica, ma depotenzia le Commissioni Consiliari, privandole della loro autonomia e della loro funzione di controllo e indirizzo. Si aggiunge a ciò un ulteriore elemento critico: il rischio che dirigenti e dipendenti comunali, vincolati a concordare le date delle riunioni, possano aggirare l’obbligo di partecipazione e paralizzare i lavori delle Commissioni!”

“Urge l’intervento del Prefetto”

“Non abbiamo avuto altra scelta, dunque, se non quella di formalizzare una nuova richiesta di intervento al Prefetto per ripristinare il rispetto dello Statuto e la piena funzionalità delle Commissioni” – hanno proseguito i consiglieri – “La nostra lettera sottolinea l’urgenza di modificare la bozza di un regolamento che rappresenta tutt’ora un pericolo per il già fragile equilibrio democratico di Palazzo San Giorgio!”

“Un rischio che si concretizza ulteriormente alla luce del quarto capoverso del medesimo articolo 13 della bozza di regolamento, dove si stabilisce che l’assenza ingiustificata dei Dirigenti e dipendenti comunali per almeno tre sedute consecutive possa comportare una valutazione negativa ai fini disciplinari. Tale disposizione, pur se apparentemente rigorosa, viene vanificata dall’obbligo imposto al Presidente di concordare la data delle riunioni con gli stessi soggetti, lasciando loro la facoltà di non rendersi mai disponibili e, di fatto, sottrarsi all’obbligo statutario.”

“In ogni caso, è chiaro che all’interno della stessa maggioranza si stiano verificando fratture profonde: e sebbene tra le fila della sinistra, siano già sorti alcuni consiglieri che non intendono farsi complici di un attacco così arrogante e violento contro la democrazia, a loro ci appelliamo, affinché prevalga il senso di responsabilità e il rispetto per le istituzioni anche in questo caso!” – hanno proseguito i Consiglieri di minoranza.

“Confidiamo nell’attenzione e nella sensibilità del Prefetto”

“Confidiamo nell’attenzione e nella sensibilità del Prefetto, che in passato ha già dimostrato grande prontezza nel tutelare la correttezza amministrativa, e ribadiamo la nostra determinazione a combattere con ogni mezzo per difendere i diritti della minoranza e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica.” – hanno concluso i Consiglieri – “Il Centrodestra si opporrà con forza a qualsiasi tentativo di soffocare il controllo democratico, rimanendo al fianco dei cittadini per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia della democrazia a Reggio Calabria.”

