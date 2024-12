Reggio Calabria, al Teatro Odeon lo spettacolo Diva’s Song | DETTAGLI

StrettoWeb

Diva’s Song, ovvero secondo appuntamento dei 13 previsti, con la stagione teatrale dell’Odeon di Reggio Calabria. Nel panorama teatrale contemporaneo, Diva’s Songs si impone come una proposta unica, un viaggio emozionante attraverso le vite di cinque icone americane della musica e del cinema. Le storie di Rita Hayworth, Doris Day, Marilyn Monroe, Judy Garland e Liza Minnelli, cinque donne che hanno definito l’immagine di Hollywood, vengono raccontate in modo inedito e profondo, mescolando la potenza del racconto teatrale con la magia della musica.

Spettacolo scritto da Domenico Gatto

Lo spettacolo, scritto da Domenico Gatto, è un perfetto incrocio tra biografia e musica, tra mito e realtà. Non si tratta solo di svelare le luci sfavillanti di Hollywood o di celebrare il glamour che ha reso immortali queste Dive, ma di esplorare anche i lati oscuri delle loro vite. Storie segnate da contraddizioni, dolori nascosti e sogni infranti. Le interpretazioni delle attrici Teresa Timpano e Kristina Mravcova, che si esibiranno sul palco del Teatro Odeon, con grande intensità e capacità evocativa, daranno vita alle voci e alle emozioni delle protagoniste, immergendosi nei loro sogni, nei dolori e nei tormenti. Le parole sono accompagnate dalle celebri canzoni che hanno reso celebri queste donne: “Amado mio”, “Que será será”, “I wanna be loved by you”, “Over the rainbow” e “Cabaret”, canzoni che non sono solo brani musicali, ma autentici manifesti di personalità e di epoche.

Benedetta Marcianò, cantante e performer, con la sua voce potente ed emozionante, darà vita al teatro Odeon a queste canzoni indimenticabili, conferendo loro nuove sfumature. La performance musicale è arricchita dalla maestria dei musicisti: Eunice Petito al pianoforte e Piero Massa al violino, che, con le loro melodie, intensificano l’atmosfera emotiva e rendono ogni nota ancora più vibrante e significativa. La storia di Marilyn Monroe, ad esempio, viene raccontata con un’intensità che va oltre la semplice figura di sex symbol, rivelando la solitudine e la sofferenza che hanno segnato la sua vita. La stessa Judy Garland, seppur celebre per la sua voce straordinaria e per il ruolo di Dorothy in Il Mago di Oz, è stata una donna intrappolata dalle sue stesse aspettative e dai demoni interiori. E ancora, la leggenda di Liza Minnelli, la cui carriera è sempre stata legata al mondo dello spettacolo, si intreccia con la sua lotta per trovare una propria identità al di là del nome che portava.

Diva’s Songs è il frutto di una coproduzione tra Traiectoriae e l’Impresa Teatrale Scena Nuda

Diva’s Songs è il frutto di una coproduzione tra Traiectoriae e l’Impresa Teatrale Scena Nuda, con la direzione artistica di Teresa Timpano e un coordinamento registico impeccabile, che unisce perfettamente il teatro alla musica. La messa in scena è curata nei minimi dettagli, con una scenografia sobria e suggestiva, che lascia spazio alla potenza delle voci e delle melodie, mentre le luci e le ombre contribuiscono a creare quell’atmosfera sospesa e quasi magica che permea l’intero spettacolo.

Il risultato finale è un’esperienza emozionante e coinvolgente che, attraverso la combinazione di musica, narrazione e performance, riesce a far emergere non solo il mito delle cinque Dive, ma anche la loro essenza più profonda e autentica. Appuntamento quindi al Teatro Odeon con Diva’s Songs, uno spettacolo che invita il pubblico a guardare oltre la superficie, a scoprire la vera persona dietro l’immagine patinata, e a riflettere su come la musica e il teatro possano raccontare le storie di vita in modo più autentico e complesso.

Diva’s Songs

Testi di Domenico Gatto

Coordinamento registico di Teresa Timpano

Con: Teresa Timpano, Kristina Mravcova, Benedetta Marcianò, Eunice Petito, Piero Massa

Produzione: Traiectoriae e Impresa Teatrale Scena Nuda

