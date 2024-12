Reggio Calabria, “Sportivamente Insieme”: le attività per Natale ad Arghillà

StrettoWeb

Il quartiere Arghillà di Reggio Calabria ospiterà, sabato 7 dicembre 2024, un evento speciale che unisce lo sport, l’ambiente, le tradizioni e la creatività in un’atmosfera natalizia unica. L’appuntamento, intitolato “Accendiamo il Natale… Sportivamente Insieme”, è promosso dall’ASD Arghillà nell’ambito del Progetto “Spazi Civici di Comunità – Play District”.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 16.00 con il ritrovo presso la Parrocchia Sant’Aurelio Vescovo, dove i partecipanti saranno accolti per una breve introduzione e per la preparazione dell’attività di plogging, pratica sportiva e di tutela ambientale che combina la corsa con la raccolta dei rifiuti all’insegna della natura e del benessere. Alle ore 16.30, il gruppo partirà per il percorso ecologico dirigendosi verso l’hub sportivo “Tommaso Maestrelli”, location dove i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova con un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione delle “lanterne di Natale”.

A partire dalle ore 18.00, dopo la proiezione di un video, il pomeriggio sarà ulteriormente allietato da una deliziosa crispellata e da un buffet di dolci. L’evento – che si concluderà alle ore 19.00 con il rientro in Parrocchia e con l’attesissima accensione dell’albero di Natale – è aperto a grandi e piccoli e rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di comunità, sensibilizzare alla cura dell’ambiente e vivere il Natale in modo creativo e solidale.

Il Progetto “Sportivamente Insieme” intende creare un hub sportivo di riferimento per il territorio all’insegna dell’inclusione, della rigenerazione sociale e dei valori dello sport. Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e profilo Instagram “Sportivamente Insieme – Reggio Calabria”.

