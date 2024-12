A Reggio Calabria va in scena lo spettacolo di marionette robotiche “Ecomonsters puppet show”

StrettoWeb

Al cine-teatro “Metropolitano” di Reggio Calabria, domenica 15 dicembre alle ore 18, va in scena lo spettacolo di marionette robotiche “Ecomonsters puppet show”. Nel suo laboratorio segreto il Dottor SpUtnik, aiutato dall’assistente robotica Laika, si cimenta nella più grande impresa della sua carriera di scienziato patafisico: creare la vita dalla materia. Lo squattrinato SpUtnik ha a disposizione solo gli oggetti vecchi e rotti recuperati dalla discarica in cui vive e, fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e battibecchi continui, insieme a Laika e alle marionette a fili, accompagnerà il pubblico in un viaggio divertente, a tratti perturbante, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Lo spettacolo, 3° classificato al festival internazionale “Fiere del teatro 2019” di Sarmede (TV) e 1° classificato al festival “EuroPuppetFestiValsesia 2021” in Valsesia, porta la firma della compagnia “All’Incirco–Marionette e burattini”, nata nel 2011 dall’incontro di Gianluca Palma (artigiano e musicista) e Mariasole Brusa (teatrante laureata in filosofia). L’atteso evento, adatto per grandi e bambini, è inserito nella manifestazione artistica “Allegria Festival”, promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” con il supporto di Blu Sky cabaret e del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria.

Il progetto culturale ha animato negli scorsi anni, le periferie della città con tantissime iniziative formative e spettacoli circensi, teatrali e musicali di artisti nazionali e internazionali. Anche per questa edizione “ridotta”, il festival valorizzerà due spazi teatrali e culturali rilevanti nel contesto cittadino: il cine-teatro Metropolitano DLF e il teatro San Bruno. E’ ancora possibile acquistare i biglietti per assistere all’incantevole e divertente spettacolo delle Marionette costruite interamente con materiali di recupero pronte a dare vita ad una sorprendente avventura EcoFantascientifiComica. Allegria Festival continuerà poi, con la prima assoluta della commedia musicale “Caos a Broadway” (18 Dicembre alle ore 20,45 al cine-teatro Metropolitano) e lo spettacolo di teatro Musicale, Circo, Clown “The crazy mozarts” (26 dicembre alle ore 18, al teatro San Bruno). Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook e Instagram di “Calabria dietro le quinte”.

