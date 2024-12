Reggio Calabria, il 9 dicembre lo spettacolo “Jekyll and Hyde” | INFO

StrettoWeb

“LA MAGIA DEL CAOS… incanto di un battito d’ali. Così abbiamo intitolato il nuovo Cartellone della stagione 2024/2025. Il matematico Edward Lorenz, nella sua teoria del caos dice che “se una farfalla batte le ali in Brasile può provocare un uragano in Texas”. Immaginiamo di essere sul palcoscenico della nostra vita: ogni movimento, ogni gesto, anche il più piccolo… può scatenare un effetto a catena che non avremmo mai immaginato, trasformando il destino in modo imprevedibile.

Questo è l’incanto dell’effetto farfalla nel teatro della nostra esistenza: una rappresentazione in cui anche le azioni più insignificanti… possono cambiare il corso della nostra vita. È la scienza dei sistemi complessi che lo dice. E il teatro? …il teatro conferma!

Infatti è quello che accade nell’opera di Robert Louis Stevenson, in cui il Dr. Jekyll per separare il bene dal male all’interno di sé, scatena un processo incontrollabile, con conseguenze devastanti sul suo destino e su quello delle persone che lo circondano“, è quanto dichiarato da “Palkettostage” nel comunicato che presenta “Jekyll and Hyde”, lo spettacolo in lingua inglese che avrà luogo a Reggio Calabria lunedì 9 dicembre 2024.

Jekyll and Hyde

“Jekyll and Hyde è la storia dell’estrema volontà dell’uomo di capire se stesso e la propria duplicità: luci e ombre, chiaro e scuro, bene e male. La scelta di John O’Connor (The Importance of Being Earnest, Animal Farm, The Picture of Dorian Gray) è stata quella di ambientare il racconto ai giorni nostri, in una grande metropoli con i suoi ambienti underground, le sue strade, i suoi murales affiancati ai più eleganti e freddi loft. E in mezzo a questi luoghi che richiamano le ambientazioni di alcuni capolavori del cinema come Rent e The Wolf of Wall Street, ce n’è uno segreto: il laboratorio del Dottor Jekyll, dove si studia la natura dell’uomo. Tutto ciò che normalmente è collegato ai laboratori medici sarà ingigantito e reso magico: sfere fluttuanti, luci, tappeti di fumo e effetti laser accompagneranno gli studi del dottore. Anche i costumi seguiranno un urban style, che caratterizzerà i personaggi più ricchi e importanti con una raffinata eleganza e gli altri con uno stile più legato al mondo della strada.

Regia: John O’Connor e Manuel Renga

Ripresa regia: Giacomo Nappini

Questo spettacolo, come tutte le produzioni PALKETTOSTAGE, è frutto di un lavoro d’equipe, di regie collettive a cui lavorano con Cetti Fava (Direttore Artistico) e Marina Caprioli (Direttore Organizzativo) registi italiani e stranieri.

Al termine della rappresentazione, affinché l’esperienza teatrale non resti fine a sé stessa ma diventi un importante momento di scambio e confronto culturale, si terrà un dibattito tra attori e studenti rigorosamente in lingua inglese“, conclude Palkettostage.

