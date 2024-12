Reggio Calabria, Sinistra Popolare: “le truppe cammellate di piazza De Nava”

StrettoWeb

“Si apprende a mezzo stampa di un altro brillante progetto della Ditta Falcomatà & Co.: quello inerente all’inaugurazione di Piazza De Nava, dopo la sua demolizione. Qualcuno parla di “restyling” dove “i cittadini potranno vivere lo spazio in tutta la sua moderna bellezza”, ma anche di “bellezza” facendo riferimento anche, abusando, alle “traduzioni”, ma conoscendo il personaggio, sicuramente in uno stato di totale confusione, come al solito suo, voleva riferirsi a “distruzioni”, vero Giuanneddu?”. E’ quanto afferma in una nota la Sinistra Popolare di Reggio Calabria.

“A proposito chi è il tuo mentore o gobbo (suggeritore) a riguardo del “nuovo spazio urbano che unisce storia, cultura e modernità, e si prepara a diventare sempre più una meta ideale per chi desidera vivere l’autenticità della città e delle sue tradizioni”? Ma diamo uno sguardo ad un’altra lettura a riguardo il summit di martedì 3 dicembre, dove dietro l’invito da parte degli inquilini di Palazzo San Giorgio, non vi erano semplici e liberi cittadini, ma le solite truppe cammellate”.

“Per i pochi informati tale termine si riferisce a persone presenti “non spontaneamente a una manifestazione o comunque sostenitori di una corrente politica o del politicante di turno” . Qualche altro personaggio asserisce che tale intervento “ha saputo restituire la storica piazza di Reggio ai suoi cittadini, attualizzandola nel disegno architettonico, modernizzandone gli spazi e le strutture” : Peppineddu sai cosa dici? Parli di storica piazza? Ma se hai contribuito al suo azzeramento architettonico dietro quel progetto commissionato dal Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura”.

“La cosa che da molto da pensare e che fa rimanere basiti è quanto riferito dalla direttrice del Segretariato regionale per la Calabria del ministero della Cultura, Maria Mallemace, la quale fa riferimento “ad alcune modifiche”: ma la Signora conosce il significato e le relative differenze tra modifica e demolizione? Infine, in ultimo ma non per ultimo, non ce ne voglia il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria tal Sudano (nato a Lentini il 08-01-1975) che fa riferimento ad un “lavoro di squadra”: forse si riferisce a quello dei grembiulini?”.

