Reggio Calabria, Seminario su Patente a crediti e OT23 promosso da Parti sociali e Ordini professionali

Lunedì 2 dicembre, alle ore 14:30, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, si terrà il seminario dal titolo “La sicurezza prima di tutto. La patente a crediti e il nuovo modello OT23”. Promosso dal Comitato provinciale Inail e dalla Direzione Inail Reggio Calabria in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, le parti sociali componenti il co.co.pro Inail e gli Ordini Professionali di Ingegneri, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Architetti, Agronomi, Periti Industriali, Geometri e Geologi, il seminario rappresenta un’occasione preziosa per condividere esperienze e analizzare gli aspetti operativi di due tematiche di grande attualità e importanza: patente a crediti nei cantieri e modello OT23, nel quadro generale di un percorso diretto a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della sicurezza di salute e sicurezza in azienda attraverso l’ottimizzazione dei processi.

L’evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti agli Ordini co-organizzatori ed è rivolto a professionisti e aziende interessati a comprendere gli obblighi introdotti dalla nuova normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a esplorare le opportunità offerte da un approccio consapevole e corretto al tema.

Ad introdurre i lavori Fabio Giubilo – Presidente Comitato provinciale Inail Reggio Calabria, Luca Pantusa – Direttore Inail Reggio Calabria, Massimiliano Mura – Direttore Ispettorato d’area metropolitana Reggio Calabria, Francesco Foti – Presidente Ordine Ingegneri Reggio Calabria, Stefano Maria Poeta – Presidente Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo – Presidente CPO Consulenti del Lavoro Reggio Calabria.

