Reggio Calabria, un qr code per scoprire la storia di Giuseppe De Nava

“Ci fa piacere, dopo il precedente nostro intervento in relazione alla storia del nostro benemerito e storico Giuseppe De Nava, da voi pubblicato, fornirvi in allegato un codice ” qr ” utile a soddisfare la conoscenza dei tanti sulla biografia di G. De Nava. Basterà scansionare con un cellulare o tablet per avere un video breve di circa 5 minuti, con le notizie più importanti e le posizioni politiche occupate dall’onorevole De Nava”. E’ quanto afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

“Codice “qr” che crediamo possa essere posto nelle vicinanze della stessa piazza, per fornire a quanti vi accedano una sommaria biografia e rivedere in alcune foto il passato ed il presente di piazza De Nava. Crediamo che l’avvento della nuova piazza debba servire anche a questo, una promozione culturale e storica da trasmettere ai giovani e ai visitatori, perché le nostre radici siano sempre apprezzate e siano frutto per le nuove generazioni”.

“Inoltre, considerato che a fine anno i riflettori saranno anche accesi sul nostro lungomare crediamo che possa essere utile anche rammentare la sua storia, sempre con un codice “qr” che possa dare brevi ma necessarie conoscenze cittadine”.

