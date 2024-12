Reggio Calabria, proseguono i lavori per il nuovo campo di Ciccarello

StrettoWeb

Proseguono i lavori al campo di calcio di Ciccarello a Reggio Calabria. Una delle storiche strutture del calcio cittadino, sede di tante memorabili imprese sportive, tornerà presto ad essere uno dei cuori pulsanti dello sport cittadino. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella ed al vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, accompagnati dai tecnici dell’Ente, hanno effettuato un sopralluogo all’interno della storica struttura sportiva, dove l’impresa sta provvedendo alla realizzazione del sottofondo del campo da gioco, propedeutico alla stesura del manto erboso sintetico, e il basamento per la realizzazione delle panchine, della rete di recinzione e la predisposizione per l’impianto di illuminazione.

Già completati nel primo stralcio funzionale i lavori sul muro perimetrale e le ampie strutture degli spogliatoi e dei servizi igienici. L’intenzione dell’Amministrazione comunale reggina, condivisa con i vertici della Figc che stabilirà proprio a Ciccarello un centro federale, è quella di dotare la struttura anche di un nuovo impianto di illuminazione, in modo da poter sfruttare il campo di gioco anche durante le ore serali. Messi alle spalle i problemi derivati dall’indisponibilità delle imprese affidatarie a completare l’appalto dunque, i lavori stanno procedendo speditamente in queste settimane per la realizzazione della nuova struttura.

Un polo sportivo in un quartiere che ha necessità di implementare i luoghi di aggregazione e che diverrà un polo di socializzazione importante per i ragazzi della zona, oltre che un nuovo punto di riferimento per l’intero circuito calcistico reggino, in ambito giovanile e non.

“Nonostante le difficoltà vissute nel corso dell’iter realizzativo – hanno affermato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale a margine del sopralluogo – i lavori stanno adesso procedendo in maniera spedita. L’impresa sta completando le lavorazioni per il sottofondo del campo, con le pendenze ed il drenaggio delle acque meteoriche. Si è in attesa del nulla osta per l’omologazione del sottofondo, dopo di che si procederà immediatamente alla stesura del tappetino di erba sintetica. Un lavoro che peraltro stiamo realizzando in stretta sinergia con i rappresentanti della Federazione Giuoco Calcio e che speriamo possa essere completato nelle tempistiche previste dal nuovo appalto”.

“Il campo di Ciccarello è certamente una struttura molto attesa dalla comunità sportiva reggina. Sono tante le generazioni di calciatori che hanno calcato questo terreno di gioco – spiegano i rappresentanti di Palazzo San Giorgio – si tratta di una delle strutture sportive più antiche e gloriose della città. Peraltro in questi anni abbiamo voluto, attraverso un’apposita delibera già approvata dalla Giunta comunale, che questa struttura fosse intitolata a Simone Neto Dell’Acqua, un giovane calciatore reggino prematuramente scomparso a causa di una grave malattia che rappresenta un simbolo che idealmente personifica i tantissimi ragazzi e bambini che quotidianamente calcano i campi della nostra città, in contesti sani dove le società sportive diventano un solido punto di riferimento educativo. L’auspicio – concludono – stando al quadro offerto dai tecnici, è che anche questa struttura, così come quella di Pellaro e di Catona, possa essere completata da qui ai prossimi mesi. Sarebbero, tra gli altri, altri tre punti nevralgici per lo sport cittadino che vogliamo consegnare alla cittadinanza che li attende da tempo”.

