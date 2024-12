Reggio Calabria, il Presidente di Confesercenti: “il Comune ci ha assicurato che il Lungomare NON sarà chiuso al traffico. Vigileremo”

StrettoWeb

“In relazione alla viabilità per l’evento di Capodanno a Piazza Indipendenza, avendo letto diversi commenti piuttosto preoccupati, giustamente per altro, vorrei fornirvi alcune informazioni che sono emerse durante una riunione a palazzo San Giorgio incentrata specificatamente su questo tema. I lavori per il montaggio del palco inizieranno dal 10 dicembre come richiesto dalla Rai. Questo evento è uno dei più importanti della programmazione televisiva e anche uno dei più complessi dal punto di vista tecnico e logistico. Basti pensare che sono più di 300 le maestranze attese in città per l’organizzazione”. E’ questo il post su facebook di Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

“Il lungomare NON verrà chiuso, sarà aperta sia la parte alta che quella bassa. Venendo da nord, per bypassare Piazza indipendenza si farà la strada che costeggia la stazione lido rientrando poi nella via marina bassa. Parte dei parcheggi saranno quindi attivi e a questi se ne aggiungeranno altri 350 ricavati a Piazza del Popolo, dove verrà temporaneamente sospeso il mercato, che saranno gestiti dall’Atam”.

“Sempre l’Atam attiverà un servizio bus navetta che andrà dal Botteghelle a Piazza del Popolo passando, probabilmente, dal Ponte della Libertà dove saranno ricavati altri parcheggi. Abbiamo specificatamente richiesto che questo servizio sia organizzato per non far attendere gli utenti non più di 10 minuti a corsa per renderlo fruibile e utile. Abbiamo inoltre richiesto di esplorare la possibilità di organizzare in collaborazione con le Ferrovie dello Stato una sorta di metropolitana di superficie temporanea che possa servire da Pellaro a Gallico. Queste al momento le notizie ufficiali fornite. Ovviamente vigileremo per valutare la corretta attuazione di quanto riferito”.

