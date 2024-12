Reggio Calabria, presentato il 3° Trofeo Anassilao: tante novità e centinaia di atleti attesi in città

StrettoWeb

Reggio Calabria ospiterà la 3ª edizione del Trofeo Anassilao, rassegna sportiva e culturale che per il terzo anno consecutivo si svolgerà al Parco Caserta Sport VIllage. La manifestazione è stata presentata nel corso della conferenza svoltasi all’interno del centro sportivo.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella e il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni.

L’evento, come già avvenuto nelle passate edizioni, è destinato a coinvolgere centinaia di atleti che raggiungeranno Reggio Calabria da diverse parti d’Italia. Il Trofeo Anassilao, così denominato per ricordare il tiranno che voleva mettere sotto un’unica bandiera Reggio e Messina per accrescere il prestigio delle due città, era stato inizialmente concepito come una manifestazione calabro-sicula.

Nato come un trofeo di nuoto, negli ultimi anni ha allargato i propri orizzonti ed oggi coinvolge più discipline e sportivi che arriveranno anche dal Nord Italia. Uno sforzo organizzativo considerevole, in cui è stato determinante il contributo di Emilia Labate, responsabile dell’organizzazione per il pattinaggio artistico, e Antonino Rossi, direttore generale di Italica Sport.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato come eventi di questo tipo possano rappresentare un volano di sviluppo per il territorio.

A margine del Trofeo Anassilao sono previste una serie di iniziative collaterali, con tante sorprese per quanti visiteranno Parco Caserta nei giorni del Trofeo. Si darà seguito, inoltre, allo sviluppo di tematiche non prettamente sportive, che avevano già contraddistinto la seconda edizione in cui si erano tenuti una serie di talk in cui erano stati approfonditi temi legati al mondo della cultura, dello sport, dell’impresa e del sociale.

Nel corso della terza edizione del Trofeo Anassilao saranno premiate quattro personalità che si sono distinte nei quattro settori. L’obiettivo è dare valore e lustro a chi contribuisce positivamente alla crescita della comunità e al benessere collettivo. Esempi che possono essere portati ai tanti giovani atleti che vivranno da protagonisti la manifestazione.

La grande partecipazione ha reso necessaria una variazione organizzativa rispetto alla passata edizione. Così il Trofeo Anassilao non si articolerà più in due giorni, ma in quattro. Due week end a cavallo di Natale. Si parte sabato 14 dicembre.

Il programma sportivo del 3° Trofeo Anassilao

14 Dicembre 2024

14:45 – Cerimonia di apertura delle gare di pattinaggio

15:00 – Inizio delle gare di pattinaggio

19:00 – Premiazioni

15 Dicembre 2024

09:00 – 17.30 – Gare di Pattinaggio Artistico

09:30 – Torneo di Pallanuoto (Categoria Allievi) Squadre

Partecipanti: Cus Unime, Ossidiana Messina, Arvalia Lamezia, Rari Nantes Auditore Crotone

Ore 18:00 – Premiazioni

19:30 Galà di Natale Nuoto Sincronizzato (Esibizione delle atlete di Italica Sport)

4 Gennaio 2025

09:00 – 09:15 – Inaugurazione delle Gare di Nuoto

09:15 – 18:00 – Gare di Nuoto e Nuoto Paralimpico

5 Gennaio 2025

09:15 – 13.30 – Gare di nuoto

15.30 – 18.30 – Finali di nuoto

19.00 – Premiazioni

