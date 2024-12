Reggio Calabria, Piazza De Nava: “non dimentichiamo la parte storica”

StrettoWeb

“La nostra considerazione a riflettori spenti sul rifacimento di Piazza de Nava, vuole semplicemente fermarsi ad una riflessione di carattere semplicemente culturale. Anche perché riteniamo che in merito al nuovo look della stessa piazza, qualunque parere può solo considerarsi soggettivo, il rifacimento può piacere oppure esserne delusi o critici, ma su un piano spesso personale. Se si può muovere un appunto è più che altro alla modalità, con cui il progetto è stato portato avanti, perché sempre culturalmente parlando, sarebbe stato utile anche dare spazio in maniera democratica al parere dei cittadini, delle associazioni culturali per comprendere altre opzioni che avrebbero senz’altro aumentato la condivisione dell’operato”. Lo afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” Domenico Nava.

“Per cui, ciò che vogliamo sottolineare e attenzionare è la figura del personaggio De Nava, perché le piazze possono essere anche rivoluzionate, ma il senso per cui va ed è intitolata, non deve essere da meno dell’importanza architettonica. Ci spiace che nel giorno dell’inaugurazione della stessa piazza, nessuno abbia pensato a dedicare un pannello alla figura del De Nava, che ricordiamo ha raggiunto il centenario dalla sua morte nel febbraio 2024”.

“Già il restyling del monumento, su cui è situata la figura del nostro illustre cittadino, è stato sicuramente modesto, oltre la pulizia della statua per il resto è bastata solo una pennellata per rendere la base presentabile. Auguriamo che al più presto si possa dotare di un pannello magari anche multimediale che rispecchi il valore politico del nostro illustre cittadino Giuseppe De Nava, iniziativa che culturalmente dovrebbe anche essere allargata ai vari illustri cittadini delle varie piazze o monumenti a loro dedicati”.

“Sarebbe certamente un’adeguata valorizzazione sia per la città che per il turista, che oltre visitare un luogo cerca e ama conoscere la storia, nel nostro caso di Reggio Calabria e dei suoi personaggi più rappresentativi”.

