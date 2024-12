Reggio Calabria, pauroso incidente sulle Bretelle: auto si ribalta e resta sospesa sul torrente

StrettoWeb

Un pauroso incidente si è verificato pochissimi minuti fa sulle Bretelle del Calopinace a Reggio Calabria. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo sospesa sul torrente. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro ma si registrano due feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, guidata dal Comandante Zucco, che sta effettuando i rilievi del caso e regolando il traffico, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

