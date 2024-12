Reggio Calabria, mostra documentale alla Biblioteca “De Nava” | INFO

StrettoWeb

“Fare l’Italia/Un racconto del Risorgimento italiano con riguardo al Mezzogiorno e alla Calabria” sarà il tema di una mostra documentale – a cura della Biblioteca Pietro De Nava e dell’Associazione Culturale Anassilaos che si avvale della consulenza scientifica del Prof. Carmine Pinto, Professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi Salerno nonché Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM della medesima Università – che sarà inaugurata giovedì 5 dicembre alle ore 16,45 presso la Villetta della Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria.

L’iniziativa si avvale del Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, del Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM di Salerno, dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea. La mostra, visitabile previo appuntamento dal 5 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 esporrà una serie di documenti, stampe, litografie, bronzetti d’epoca, ceramiche, monete, medaglie e buste affrancate con i francobolli dei diversi stati che componevano il Bel Paese prima dell’Unità.

Un materiale che ci fa comprendere l’estrema difficoltà di come dalla molteplicità degli Stati italiani si sia giunti ad una Unità sofferta e contraddittoria; da quella che era considerata “una espressione geografica”, linguistica, culturale a artistica ad una Nazione. Alla manifestazione inaugurale, dopo il saluto delle Autorità interverranno la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava, il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente Deputazione Storia Patria per la Calabria; la Dott.ssa Angela Puleio, Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria; il Dott. Vincenzo De Angelis, Presidente Comitato Provinciale RC Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.

Parteciperà Giuseppe Diaco, collezionista e cultore di storia che ha messo a disposizione gran parte del materiale esposto. Nel corso delle settimane si terranno incontri di approfondimento sul tema della Mostra. Il primo affidato a un giovane studioso Antonio Buttiglione, Assegnista di ricerca di Storia Contemporanea presso l’Università di Salerno Conversazione verterà sulla “Rivoluzione del 1848 in Calabria”. Tutti gli incontri saranno condotti e moderati dal Dott. Fabio Arichetta, Deputato della Deputazione Storia Patria Calabria e Responsabile Anassilaos Studi Storici “Rosario Romeo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.