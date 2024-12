Reggio Calabria, Lungomare chiuso al traffico dal 10 dicembre al 5 gennaio per le feste di Natale. Divieti di sosta in altre 7 strade | INFO e DETTAGLI

Il lungomare di Reggio Calabria rimarrà chiuso al traffico, insieme ad altre strade del centro storico, per quasi un mese durante le festività di Natale. Lo ha appena deciso l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria con apposita ordinanza di Viabilità e Traffico n. 919 del 05-12-2024 (Prot. 296155 del 05-12-2024). La decisione è clamorosa, a maggior ragione dopo i pesanti disagi provocati dalle analoghe chiusure per la Festa di Madonna di settembre: in quel caso Falcomatà decise di chiudere le scuole per tre giorni. Adesso che succederà alle scuole nelle prossime due settimane?

Visto che in preparazione dello spettacolo Concerto di Capodanno 2025 in piazza Indipendenza il giorno 10 dicembre inizieranno le operazioni di montaggio del palco;

Ritenuto necessario procedere con modifiche alla circolazione nell’area interessata;

ORDINA

Tra il viale Zerbi ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord ed il lungomare Falcomatà incrocio con l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

in viale Zerbi corsia dir. Sud tra via Roma e piazza Indipendenza

divieto di sosta con rimozione

in parcheggio Rada dei Giunchi

divieto di sosta con rimozione

in piazza Indipendenza

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

in strada di collegamento al parcheggio Stazione Lido Nord

in parcheggio Stazione Lido Nord

divieto di sosta e fermata

in via Vollaro tra via V. Veneto e via Tripepi

divieto di sosta ambo i lati con rimozione

in corso Matteotti

interdizione alla circolazione agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 T

dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 05/01/2025

in lungomare Falcomatà tra l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord e via XXIV Maggio

divieto di sosta ambo i lati con rimozione

dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 02/01/2025

in lungomare Falcomatà tra l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord e via XXIV Maggio

divieto di sosta ambo i lati con rimozione

dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 02/01/2025

in via Vollaro tra via Matteotti e via V. Veneto

senso unico direzione monte-mare

in via V. Veneto tra via Vollaro e via D. Romeo

senso unico direzione Sud-Nord

divieto di sosta con rimozione

in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola

senso unico direzione mare-monte

divieto di sosta con rimozione

in via Veneto tra via Cananzi e via D. Romeo

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 17/12/2024

in via Maldonato

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

in via Veneto tra via Cananzi e via Vollaro

interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione

dalle ore 00,00 del 18/12/2024 alle ore 24,00 del 05/01/2024

L’ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

