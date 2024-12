Reggio Calabria, inaugurata la mostra d’arte “Calanna dal pennello dell’Artista” | FOTO

StrettoWeb

In occasione delle festività natalizie, il Presidente Giuseppe Martorano, ed il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Reggio Calabria, in collaborazione con la Commissione Cultura e Turismo dell’Automobile Club Reggio Calabria, presieduta da Carmelo Caridi, hanno predisposto una serie di eventi artistici e culturali che si svolgeranno dal 7 al 15 dicembre.

Tra gli eventi in programma della rassegna “Aspettando il Natale”, spicca la mostra d’arte “Calanna dal pennello dell’Artista”. Si tratta di un’esposizione, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Calanna, curate dal Presidente, Pietro Morena, di opere legate al territorio. La mostra sarà aperta il 7 e l’8 Dicembre presso la sede dell’Automobile Club, in via de Nava 43 a Reggio Calabria, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.