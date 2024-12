Reggio Calabria, il 7 dicembre la presentazione del libro “Santiago” | INFO

StrettoWeb

Continua l’attività politico culturale del Circolo ReggioSud che a Dicembre intensifica le iniziative. Questa volta l’appuntamento è per la presentazione del libro “Santiago” L’esperienza di un cammino che emoziona, il racconto del protagonista che interagisce con il pubblico, rispondendo a domande e curiosità.

Dibattito aperto ad altre esperienze dei convenuti, un’occasione per capire meglio lo scopo di un’avventura fisica mentale e spirituale. Presenti Piero Praticò, Nanni Barbaro, Daniele Colistra. Appuntamento a sabato 7 dicembre, ore 18, in via Sbarre Inferiori n° 84, Reggio Calabria.

